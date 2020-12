Salvador Illa sobre su candidatura a la Generalitat: "Muy ilusionado"

Primeras declaraciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras conocerse que será el candidato socialista a las elecciones catalanas del 14 de febrero. Las cámaras de Antena 3 Noticias, le han grabado cuando, en compañía del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se dirigían a la reunión del Consell Nacional del partido que debe ratificar su candidatura.

Illa ha dicho que está "muy ilusionado" con su nuevo destino. No ha querido entrar en especulaciones sobre su sustituto en el ministerio. Se habla de Carolina Darias, la ministra de Política Territorial y Administración Pública.

Reunión de trámite

Else reúne para ratificar la candidatura del ministro de Sanidad, Salvador Illa, para la presidencia de la Generalitat, como lo había hecho unas horas antes la Ejecutiva del PSC, que lo ha avalado por unanimidad. Las elecciones catalanas serán el 14 de febrero. En su intervención ante la Ejecutiva, el primer secretario del PSC,, y hasta esos momentos previsible candidato, defendió que propuso a Illa como candidato para intentar que los socialistas logren la Presidencia de la Generalitat: "Os propongo que ofrezcamos a la sociedad catalana, no a un candidato, sino a un presidente. El presidente Salvador Illa". Dijo que es "el mejor candidato en la actual coyuntura": "Nuestro objetivo no son unos cuantos escaños más, nuestro objetivo debe ser ganar las elecciones".