El PP de Valladolid salva a De la Riva de la moción presentada por el PSOE

Los grupos municipales del PP, PSOE e IU han debatido una moción que tiene su origen en las palabras de León de la Riva sobre Pajín, hace una semana, cuando dijo en una entrevista radiofónica que cada vez que veía "la cara y los morritos" de la nueva ministra piensa "lo mismo".

El portavoz del Grupo Popular, Jesús Enríquez, ha asegurado que el alcalde tiene "más que acreditada su sensibilidad hacia la igualdad" de oportunidades entre hombres y mujeres y ha remarcado que a los socialistas que han organizado una "campaña mediática" contra el alcalde "les importa poco la dignidad de la mujer", porque "van a por los votos".

Por su parte, el presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente, ha afeado al alcalde que no haya intervenido en el pleno municipal y ponga al portavoz del Grupo Popular como "parapeto" para "no dar explicaciones" sobre unas declaraciones "machistas" de un alcalde que "tiene la suerte de tener a su lado a una mujer prudente, inteligente y bondadosa", pero de la que "no se le ha pegado absolutamente nada".

Todos los intervinientes en el pleno han coincidido en que las palabras de León de la Riva habían sido "desafortunadas", pero mientras el portavoz del PP ha asegurado que tras este debate de "artificio" el "cuento se acabó", los representantes del PSOE y de IU han insistido en que la disculpa del alcalde no es suficiente.

Óscar Puente (PSOE) ha expresado que los ciudadanos de Valladolid, a los que "ha abochornado" con sus expresiones contra la ministra, están "esperando que se disculpe" y que cuando vuelva a hablar en los medios de comunicación lo haga pensando en que "representa a toda la ciudad".

Le ha contestado Enríquez (PP) que el "relativismo moral" en el que se mueve el PSOE les convierte en "laicos inquisidores de lo bueno y lo malo", aunque con un "doble rasero" dependiendo de quién protagonice el hecho, mientras que no se detienen a debatir las políticas llevadas a cabo por el Gobierno central que perjudican a Valladolid.

En su último turno, temeroso de que el alcalde tomara la palabra después en la rueda de prensa que suele dar al finalizar el pleno, sin derecho a réplica, el portavoz socialista ha pedido a León de la Riva que reflexione sobre la posibilidad de que en los plenos municipales se debatiera sobre el aspecto físico de los concejales: "Es usted un Adonis, como para referirse al físico de los demás", ha ironizado Óscar Puente.

Por su parte, el único concejal de Izquierda Unida, Alfonso Sánchez, ha pedido la dimisión del alcalde y lamentado que el Ayuntamiento gaste millones de euros para dar a conocer la ciudad, cuando "basta con unas palabras del regidor" para ofrecer al país la parte "machista e intolerante" de Valladolid.

"Seguimos manteniendo la etiqueta de 'fachadolid'", ha rematado. Con las tribunas de público llenas por las diferentes cuestiones que se debatían en el pleno, la reprobación ciudadana al alcalde ha llegado tras la votación de la moción, ya que un grupo de unas quince personas han mostrado una tarjeta roja en señal de protesta por las palabras de De la Riva contra Leire Pajín.

El alcalde ha pedido a los ciudadanos que depusieran su actitud y dejaran de mostrar los carteles, ya que de no ser así, serían desalojados. Dado que mantenían en alto las tarjetas rojas, agentes de la Policía Municipal han procedido a desalojar a los portadores de las cartulinas, a algunos de ellos por la fuerza.