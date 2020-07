Sáenz de Santamaría:" Rubalcaba se repite más que el ajo"

La portavoz del PP Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado que el vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba se repite "más que el ajo" al decir que su partido está pidiendo el final del PSOE porque "le da miedo" que haya recuperación económica cuando lleguen las elecciones generales.

"Le he oído tantas veces al señor Rubalcaba; se repite más que el ajo; lo que me gustaría es que cambiara de opinión en muchas iniciativas que está planteando el PP; esto ya no aguanta más", ha comentado la portavoz del PP en el Congreso, quien ha recordado que mañana su partido presentará una iniciativa para pequeños y medianos empresarios, que incluye una reforma fiscal.

Además, ha dicho que el país "no está para los cánticos del señor Rubalcaba -en referencia a la canción "Sin ti no soy nada" a la que aludió en el Congreso el vicepresidente- y le pidió que "no se repase la lista de los grandes éxitos", sino que se dedique a apoyar las iniciativas del PP, como la de mañana Respecto a la petición del presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, a Zapatero para que aplace el debate sucesorio, la portavoz popular ha sido contundente: "a mí el debate sucesorio ni me va ni me viene, no formó parte del PSOE y me avergonzaría estar en ese partido y que solo se dedicaran a eso".

No obstante, ha dicho que cuando un Gobierno "está agotado es dar paso a otros y sobre todo a una nueva esperanza e ilusión de la gente".

Sobre el último comunicado de ETA, Sáenz de Santamaría ha dicho que el único mensaje que los demócratas esperan de la banda es que disuelva y desaparezca porque lo demás es "enredar". Por ello pidió al Gobierno que no se deje enredar y a la Fiscalía que haga todo lo posible para que cualquier plan que pueda presentar la banda ante las elecciones del próximo mes de mayo para colarse en las institucinoes "no llegue a buen puerto".