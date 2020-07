Rubalcaba recuerda que ETA prefiere atentar en verano porque llama la atención

Rubalcaba ha recordado que aunque ETA no haya cometido atentados desde el pasado mes de agosto eso "no significa" que no pueda volver a hacerlo. Por ello, ha pedido estar "especialmente atentos".

"Sabemos que a la banda el verano le gusta especialmente, porque le gusta mucho llamar la atención para que los telediarios de todo el mundo recojan sus atentados y, por tanto, hay que estar especialmente atentos", ha recalcado.

SAN GIL

En este sentido, el ministro del Interior pidió al Partido Popular, tras las declaraciones que realizó el pasado miércoles la ex líder de los 'populares' vascos María San Gil que afirmó que el Gobierno tiene una clara voluntad de negociar con ETA, que piensen en si su actitud "ayuda al Estado o no" ya que, a su juicio, este tipo de polémicas "sólo" benefician a la organización terrorista ETA.

Así, ha recordado los dos acuerdos "importantísimos" alcanzados esta semana con el PP como son la Ley de Víctimas o la reforma de la Ley Electoral, para impedir que Batasuna se cuele en las listas electorales por la "puerta de atrás", por lo que, a su juicio, "no se entiende muy bien" que haya "siempre" alguien poniendo este tipo de "pegas o chinitas".

Dicho esto, Rubalcaba ha garantizado que el Gobierno ha puesto "encima de la mesa" todas las reformas necesarias para impedir que la izquierda abertzale no vuelva a utilizar "sus trucos" para "colarse" en las listas municipales.

"No nos han engañado casi nunca, la verdad es que hemos puesto las correspondientes puertas con el Estado de Derecho en la mano, con los tribunales y ahora lo que hemos hecho es repasar todo lo realizado estos años de aplicación de la Ley de Partidos", ha remarcado para indicar que ya se han visto los trucos que ha intentado la "ilegalizada Batasuna" para "colarse" y "como no nos chupamos los dedos" se han puesto los "correspondientes vallas para que no vuelvan a utilizarlos.

En este sentido, ha recordado que si quieren volver a participar en el juego democrático tienen que "romper" para "siempre" con ETA y "convencerla" de que deje las armas "para siempre".

MUCHA PREDICCIÓN Y POCO ACIERTO

Respecto a si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, va a hacer un cambio en el Ejecutivo antes de las elecciones municipales del 2011, el ministro del Interior ha considerado que existe "mucha predicción" y "poco acierto" aunque no ha querido pronunciarse sobre lo que cree que hará Zapatero.

Así, ha subrayado lo "relajado" y "dispuesto" que se encuentra ocupando la cartera ministerial de Interior por lo que ha reconocido que "no" quiere salir de ella. De esta manera, se mostró contrario a la idea de juntar el Ministerio de Justicia con el de Interior porque, a su entender, deben de estar "separados".

"Es verdad que desde el punto de vista de simplificar algunas cosas pues siempre es mejor tenerlo bajo una misma dirección política porque Justicia e Interior trabajamos conjuntamente, pero yo creo que aquí hay una separación y que tiene sus ventajas para el funcionamiento de las instituciones", ha matizado.