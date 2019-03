Rubalcaba reclama más tiempo para recortar el déficit

Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha congratulado de que el Gobierno haya decidido flexibilizar la cifra de déficit para este año, aunque ha admitido que no comparte el 5,8% anunciado por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ni el calendario previsto.



En su intervención en el Encuentro Financiero Internacional Bankia 2012, Rubalcaba ha señalado que le parecía bien que el Gobierno haya optado por no establecer el objetivo del déficit para este año en el 4,4%, aunque ha confesado que no comparte que haya decidido fijarlo en el 5,8%.



Aunque no lo ha mencionado expresamente, ha dado a entender que el PSOE hubiera preferido que la cifra fuera algo superior.

No está de acuerdo tampoco con el calendario de estabilidad presupuestaria, según el cual España debe llegar al 3 por ciento de déficit en el 2013, y se ha mostrado convencido de que este aspecto acabará revisándose este mismo año.



También ha emplazado al Gobierno de Rajoy a presentar ya el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este año, algo más importante ahora que hace una semana, pues ya se han conocido las previsiones europeas y el cuadro macroeconómico del Ejecutivo.



En este punto, ha insistido en que el Gobierno debe anteponer los intereses de la economía española por delante de los intereses del PP en Andalucía y Asturias. Al mismo tiempo, ha vuelto a rechazar de plano la reforma laboral que, a su juicio, va a deprimir todavía más la economía.

Rubalcaba ha hecho un anuncio que, -según ha advertido-, no le iba a hacer muy popular en un foro de representantes del sector bancario. Ha anticipado que su Partido pedirá en el Congreso que los pensionistas y jubilados puedan beneficiarse de comisiones bancarias "superreducidas". Quiere que los bancos copien el "espíritu" del llamado "bono social" que aplican las compañías eléctricas y algunas de telefonía.