Rubalcaba ofrece una cooperación "leal" del Gobierno con el Ejecutivo catalán

Sin embargo, Sí ve con buenos ojos el acuerdo en Cataluña entre nacionalistas y socialistas. Rubalcaba ya ha ofrecido su colaboración al nuevo Ejecutivo catalán.

Rubalcaba ha mostrado su desconfianza ante la actitud del PP en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la reunión del Consejo de Ministros. El vicepresidente ha sido preguntado por la posibilidad de que la intervención de ayer de Rajoy en el pleno del Congreso sobre la última cumbre de la UE, en la que no dirigió críticas al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y proclamó su compromiso con la estabilidad del euro y la unión monetaria, tenga continuidad y sea posible acordar medidas económicas.

El portavoz del Gobierno ha reconocido que ayer se escuchó a Rajoy un discurso bien diferente, tanto en el tono como en el contenido, al que ha realizado en los últimos meses.

No obstante, ha recordado que el propio Rajoy, en su intervención, se encargó de situar ese discurso en el contexto de unas fechas como las de la Navidad. Ha subrayado que el Gobierno, y en particular su presidente, ha expresado en numerosas ocasiones su deseo de lograr consensos políticos en el Parlamento para sacar adelante grandes reformas, y ha lamentado que el PP no se haya sumado a ello.

"Nosotros, si el PP quiere discutir, hablar y acordar, estaremos encantados de que así sea, y si Rajoy quiso decir ayer que iba a cambiar de actitud, bienvenido sea al consenso", ha añadido. Sin embargo, ha insistido en recordar la frase de Rajoy relativa a estas fechas para expresar el temor del Gobierno a que la actitud de ayer no pase de ser "un gesto navideño".

Por otra parte, Rubalcaba ha eludido comentar las palabras de Zapatero en las que esta semana aseguró que ya tenía decidido si iba a repetir como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno y que sólo una persona del partido conocía esa decisión. El vicepresidente ha subrayado que las preguntas al respecto no tienen que ser respondidas desde la mesa del Consejo de Ministros y ha emplazado a plantearlas al Partido Socialista.