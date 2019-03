Rubalcaba: "Nos reuniremos las veces que haga falta para reformar las pensiones"

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado este domingo que el Ejecutivo y los sindicatos se reunirán "las veces que hagan falta" para llegar a un acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones.



Durante su intervención en un foro socialista, Rubalcaba ha defendido la necesidad de sacar adelante la reforma del sistema de pensiones y abogó por hacerlo con el mayor consenso posible, sobre todo el social.



En este sentido ha recordado que el Gobierno seguirá reuniéndose con los sindicatos "mañana, pasado mañana y las veces que hagan falta".



En este sentido, ha señalado que los socialistas reformaron "solitos, sin el apoyo de nadie", el sistema de pensiones en el año 1985 y ha añadido que "ojalá ahora lo puedan hacer con consenso".



"Tenemos que hacer esta reforma y recordar a los ciudadanos su objetivo es asegurar y garantizar que quienes se jubilen en 2030 o 2040 tendrán la misma garantía de cobrar su pensión que tienen los que se jubilan ahora", dijo Rubalcaba, que añadió que "cuando uno reforma una casa debe llamar a un arquitecto y este sistema de pensiones, mal que le pese a algunos, es hijo político de un gobierno socialista".



Pérez Rubalcaba fue el encargado se clausurar el Foro socialista sobre Modernización y eficacia en la Administración Pública: Transparencia y participación celebrado en Gijón. El vicepresidente del Gobierno centró la mayor parte de su intervención en explicar y justificar la necesidad de la reforma de las pensiones.



En esta misma línea, ha resaltado la dificultad para explicar a los ciudadanos la necesidad de llevar a cabo esta reforma, de manera similar a hace 25 años. "Entonces los que hoy se jubilan tenían 40 años y ellos saben que tienen la pensión garantizada de por vida. Eso es lo que vamos a hacer para las personas que tienen en este momento 40 años; para que todos ellos en 2030 se puedan jubilar con la misma tranquilidad", ha afirmado.



En su explicación, ha insistido en que resulta "evidente" que los ciudadanos españoles "viven más", que hay más pensionistas y menos gente trabajando y, por lo tanto, "hay que recalcular" el sistema de pensiones, una cuestión que consideró "obligada" y que aseguró lo está haciendo toda Europa.



Así, indicó que el Ejecutivo quiere hacer esa reforma "despacio, con prudencia, tranquilamente, no de la noche a la mañana, de 2013 a 2027". "No lo podemos retrasar porque se trata de subir una cuesta y lo podemos hacer poco a poco en quince años y no deprisa en cinco. Lo tenemos que hacer con consenso y los estamos intentando", dijo.