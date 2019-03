Rubalcaba: "No hay democracia sin cumplimiento de la Ley"

Rubalcaba se ha mostrado esquivo con la prensa sin aclarar si la Puerta del Sol será desalojada tras la prohibición de la Junta Electoral Central de la manifestación del sábado. El segundo del Ejecutio ha declarado que para la decisión del desalojo habrá que esperar y que habrá que hacerlo "cumpliendo la ley y de forma proporcional para garantizar los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos".

El vicepresidente se ha reunido desde primera hora de esta mañana con el Gabinete de Interior. Ha destacado que tanto la Policía como la Guardia Civil llevarán a cabo las acciones pertinentes bajo los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. "La Policia no puede crear un problema donde hay otro", ha destacado Rubalcaba.

En todo momento el ministro de Interior ha aludido al cumplimiento de la ley."La democracia es un conjunto de reglas que compartimos el conjunto de los españoles, no hay democracia sin cumplimiento de la ley y sin respeto a la ley", ha destacado el socialista. Además, ha declarado que no tienen previsto iniciar ninguna reunión con los movimientos del 15-M.

Rubalcaba ha quitado peso a las manifestaciones y ha afirmado: "Este tema está ahora en primera plana y sé que ustedes piensan mucho en él (refiriéndose a la prensa) pero concentraciones de esta naturaleza la policía las aborda practicamente todos los días".



La comparecencia ha estado precredida por el Consejo de Ministros donde se ha aprobado un decreto que fija los umbrales de renta familiar para acceder a becas educativas, de las que el próximo curso se beneficiarán 1,7 millones de estudiantes. El decreto incluirá como principal novedad un "complemento de rendimiento" para los mejores alumnos.