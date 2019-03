Rubalcaba a Gil Lázaro: "Usted es Bartolo, el de la flauta con el agujero solo"

La insistencia del diputado del PP Ignacio Gil Lázaro en preguntar al vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior sobre el 'caso Faisán' en el Congreso -lo ha hecho 42 veces- le recuerda a Alfredo Pérez Rubalcaba la canción "La flauta de Bartolo". Así lo ha dicho Pérez Rubalcaba en el primer pleno del Congreso de los Diputados tras las elecciones, donde de nuevo el diputado popular, como es habitual, le ha preguntado por la investigación de un "chivatazo" a la red de extorsión de ETA.

Unas consideraciones que ha hecho Rubalcaba después de reconocer que ayer no tuvo "muchas buenas noticias en el día", un día, ha admitido, "duro de trabajo", que concluyó por la noche cuando se iba a preparar las preguntas parlamentarias.

"Por primera vez -ha admitido- tuve que esbozar una sonrisa porque vi la suya (la de Gil Lázaro sobre el caso) y dije, hombre, me acordé de una canción infantil de mis tiempos que me reconcilió. ¿Se acuerda usted la de Bartolo con la flauta y el agujero solo?, Pues eso es lo que usted me recuerda".

Después de recordarle la canción de "La flauta de Bartolo", que lleva el estribillo "Bartolo tenía una flauta con un agujero solo y a todos daba la lata con su flauta el buen Bartolo", Rubalcaba le ha dicho al diputado que "hasta su grupo se cansa" de esta "insistencia psicopatológica" en preguntar por este asunto. El número dos del Gobierno está convencido de que el único interés de Gil Lázaro y de quien le permite "una vez tras otra hacer este ridículo parlamentario" es hacerle daño a él y al PSOE.



Antes Gil Lazaro ha insistido en el informe del equipo policial investigador del "caso Faisán" que asegura que el chivatazo tuvo un móvil político y ha afirmado que "los hechos le señalan" a Rubalcaba, al que ha acusado de nuevo de mentir de una forma "burda, insolente y reiterada" para "protegerse". Gil Lázaro se ha mostrado convencido de que cuando se dicten autos de procesamiento relacionados con el caso la permanencia de Rubalcaba en el Gobierno será "insostenible".



"Y quien sabe, si también se le puede abrir con el tiempo a usted un cierto horizonte penal. Se le ha acabado ya el tiempo de las mentiras", ha continuado el diputado quien cree que "el pueblo español ha dicho en las urnas que está harto de un Gobierno inútil, que le ha engañado de esta forma". Rubalcaba le ha contestado que tomará nota de esa "original interpretación electoral".