Rubalcaba: "Si gano, contaré con todo el mundo, espero que Chacón lo haga"

Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato a la Secretaría General del PSOE, ha acudido a Espejo Público horas antes de la votación que decidirá su futuro político. El socialista no está de acuerdo con que los secretarios provinciales digan lo que van a votar los delegados de su provincia. "Me parece fatal, yo le he dicho a los míos que no lo hagan", ha insistido. En este sentido, y refiriéndose a su competidora, Rubalcaba ha negado que la relación con Chacón sea mala. "Ahora en campaña no hablamos, pero es por un formalismo. Carmen vale mucho y me llevo muy bien con ella", ha insistido.

"Intentan jugar con el 'efecto ganador', es decir, convencer a los indecisos. Es un juego absurdo. A mí Griñán me dice que es neutral y yo le creo, estas cosas las llevo bien", ha añadido.

El 'pasado' de Rubalcaba

"No he tenido grandes éxitos en mis apuestas, pero siempre he sido coherente con lo que pienso", ha confesado. "Los partidos somos así, uno vota lo que cree que es mejor para su partido pero si gana otra candidatura sigue trabajando. Yo era muy amigo de Zapatero, él empezó su carrera de mi mano, y cuando ganó el Congreso tuve la posibilidad de ir con él pero me mantuve con José Bono. Después me ofrecieron llevar la política antiterrorista y es lo que hice. Después le eché una mano a Chacón con la Educación porque yo de eso sé. Pero a mí no me ha rescatado nadie ni yo he rescatado a nadie", ha manifestado.

Rubalcaba distingue diferencias evidentes entre él y su rival. "Ella lo llama pasado y yo lo llamo currículum". En su campaña, Rubalcaba ha tratado de "enseñar mi discurso, y mi preocupación es estar en la oposición sobre la crisis económica. El PSOE no puede pedir tiempo para irse a pensar".

Respecto a lo que hará si gana, el socialista asegura que contará "con todo el mundo. El que gane tiene que llamar al otro y preguntarle ¿qué quieres hacer?. Espero que Chacón lo haga conmigo". "El partido pasa una situación difícil, es evidente, así como el país. Hay que coger lo mejor que tengamos, y no podemos hacer descartes, no se puede despreciar ni un gramo de inteligencia", ha añadido.

Patxi López, ¿su delfín?

"Quiero a Patxi López, no sé si como número dos", ha adelantado. "Es uno de los mejores políticos que tenemos, una persona leal y honesta. Lo que será en el futuro depende de él, pero para mí será todo".

En el terreno económico y reformista, a Rubalcaba le sorprende "la forma en la que el nuevo Gobierno negó todo lo que ahora están haciendo. Recuerdo el debate de investidura con Rajoy en el que le pregunté por los impuestos y me dijo que de qué hablaba". "Ahora se ve que sabía que había que reducir gastos y subir impuestos. Si Rajoy no habla de Presupuestos es por las elecciones andaluzas, para no influir en ellas", sostiene.

Reformas del nuevo Gobierno

"Antes, las mujeres para interrumpir su embarazo tenían que fingir enfermedades, por lo que tuvimos que poner una ley de plazos, que es lo más honesto y lo que hay en el resto de Europa. Todo el mundo sabe que los jóvenes utilizan la píldora postcoital, pero si tiene que ir a un médico no va a ir porque le da vergüenza". Rubalcaba ha resumido estas medidas considerando que "cuando peor vaya la economía, más nos van a castigar con la ideología".