Rubalcaba cree que el final de la banda terrorista ETA está muy cerca

Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado que no cree que haya noticias en relación con ETA en las próximas semanas, si bien también ha precisado que la suya "no es una predicción infalible".

El ex-ministro de Interior ha comentado que, hasta donde sabe, no tiene noticias de que pudiera haber algo "lo que no quiere decir que pudiera haberlo" y ha subrayado que el Estado tiene que mantener "la calma y la firmeza" ya que "esto se acaba".

No obstante, Rubalcaba ha comentado que no sabe cuándo será el fin de ETA pero sí ha recordado que no hay atentados desde hace dos años y tampoco hay, desde hace un tiempo, impuesto revolucionario ni "kale borroka".

Ha señalado que "la actividad de ETA, como tal ha desaparecido y este es otro final, por extinción paulatina". "No sabría decir, en estos momentos, como será el final de ETA pero si de que estamos muy cerca de ese final", ha remarcado.