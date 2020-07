Rubalcaba asegura que Bildu "está en la estrategia de ETA"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha avanzado las dos principales conclusiones de la Policía y la Guardia Civil sobre Bildu y ha advertido de que la coalición abertzale "está en la estrategia de ETA" y que "algunos de sus integrantes tienen una relación directa con la ilegal Batasuna". A partir de ahí, ha asegurado que el Gobierno comparte con el PP la idea de "evitar que nadie que no tenga que estar en las elecciones, esté. Y más claro el agua".



Según ha señalado, estas son "las dos vías de avance" de los informes elaborados por la Policía y la Guardia Civil y sobre las que construirá su impugnación a la Abogacía del Estado y la Fiscalía.

"Si uno lee los papeles de ETA, Bildu aparece ahí como una opción estratégica de la banda", ha insistido al tiempo que ha descrito los informes como "excelentes". "Hemos puesto todo lo que sabemos encima de la mesa que es mucho porque durante estos años no nos hemos chupado el dedo", ha añadido.

Sobre la manera de evitar que Bildu acuda a las urnas, ha aclarado que no se puede pedir la impugnación de la coalición de Bildu porque el ordenamiento jurídico español no lo permite, y ha criticado a los dirigentes 'populares' que abogan por esta vía sabiendo que no es posible. "Oigo una y otra vez a responsables del PP, algunos muy importantes, que o no entienden nada o lo que me parece peor no quieren entender para tergiversar", ha denunciado Rubalcaba.



A partir de ahí, según ha explicado, queda "la alternativa de impugnar candidaturas". "¿Cuántas?, ¿por qué? eso lo decidirá el abogado del Estado y el fiscal general del Estado que están trabajando sobre los informes de la Policía y la Guardia Civil.



"Si no lo tiene claro, ya verá como mañana por la noche se aclara", ha llegado a decirle a un periodista que le preguntó acerca de la posibilidad de impugnar todas las candidaturas de Bildu. "Faltan 24 horas, pero hay que encontrar un razonamiento jurídico, dejen trabajar a los juristas que son los que tienen que trabajar más allá de lo que a mi me parezca, que creo que ya he dicho con bastante claridad lo que me parece", ha apostillado.



Rubalcaba ha asegurado además que habla "mucho" con el PP sobre este tema y ha recordado que "se modificó la Ley Electoral para tapar los huecos que habían encontrado quienes se dedican a buscar a esos huecos para burlar el objetivo de la Ley". El vicepresidente ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha presentado los datos de la siniestralidad en la carreteras durante la Semana Santa.