La entrevista a Raül Romeva en Espejo Público, en seis puntos

Desobedencia al Tribunal Constitucional

Raül Romeva ha indicado que desobeder al Tribunal Constitucional "es una posibilidad" si suspende la resolución porque van a "obedecer el mandato democrático". En este sentido, ha denunciado que se emplea este tribunal "como arma frente a la democracia".

Una declaración pactada

El político catalán ha asegurado que "el contenido y el sentido" de la declaración "está absolutamente pactado" porque formaba parte del "compromiso electoral" de ambas formaciones (Junts pel Sí y la CUP) y ha negado que se trate de una concesión "a nadie". Del mismo modo, ha matizado que los 30 días que se mencionan en el texto "son para empezar el proceso legislativo", no para "crearlo". Así, ha explicado que la declaración sólo señala que va a haber una "voluntad firme" de llevar a cabo el mandato democrático de las urnas.

Abiertos a un referéndum

"Estamos haciendo lo que legalmente se podía hacer", ha defendido el expolítico de ICV, y ha reiterado que "si alguien quiere hacer un referéndum", están abiertos a esta opción. Considera que esta posibilidad estaría respaldada por una mayoría absoluta y que un 48% ya abogó por el 'sí' frente al 39% que votó explícitamente que no el 27 de septiembre.

Protección a los funcionarios

El exeurodiputado también ha subrayado que desde su partido se van a poner "todas las garantías" para que ningún funcionario se vea afectado por el proceso.

No descarta ser el 'president'

Romeva ha evitado pronunciarse sobre las negociaciones con la CUP para formar un Gobierno en Cataluña, aunque no ha descartado que pueda llegar a ser él mismo el 'president' en lugar de Artur Mas. No obstante, considera que no hay nada que les lleve a pensar que se tengan que repetir las elecciones autonómicas porque las negociaciones se están produciendo dentro del calendario. "Hay que ver de qué forma podemos hacer confluir las dos legitimidades", ha zanjado.

"Tolerancia cero" frente a la corrupción

El que fuera cabeza de lista de Junts pel Sí también se ha mostrado intolerante ante cualquier caso de corrupción en cualquier partido. Asimismo, ha matizado que debe haber pruebas de dichos casos y ser la justicia la que lo determine.

