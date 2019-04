Rivera, sobre Pablo Casado: "Estamos hablando de más de lo mismo, es el portavoz de Rajoy"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, es " más de lo mismo, es el portavoz de Rajoy". "Soraya Sáenz de Santamaría ganó las primarias y luego los compromisarios le han dado la vuelta: eso es una crisis en toda regla", considera Rivera.

En una entrevista en Espejo Público, el líder de C's ha criticado que "Casado se haya pasado toda la campaña diciendo que hay que ir contra Ciudadanos", ya que él considera que su adversario debería ser "el populismo y el nacionalismo". "En España y en Europa los liberales, los conservadores y los socialistas tenemos que llegar a acuerdos", ha reiterado.

Ha criticado que Casado dijera "una cosa" cuando era vicesecretario de comunicación del partido del Gobierno y "otra cosa" cuando fue candidato a liderar la formación en el congreso extraordinario del PP. Ha reprochado a Casado que criticara durante el proceso electoral del congreso del PP la "operación diálogo" en Cataluña, mientras que, según ha dicho, nunca escuchó "al portavoz de Rajoy" criticarlo mientras estaba en el Gobierno: "Al revés, dijo que era un éxito".

En este sentido, el dirigente de Ciudadanos ha recalcado, como lleva haciendo en los últimos días, que el partido 'naranja' no es el enemigo del PP, sino que los adversarios del constitucionalismo son "el nacionalismo y el populismo". Con todo, ha evaluado las palabras del nuevo presidente 'popular' durante el congreso extraordinario en las que exhortaba a "recuperar los votantes del PP que se habían ido a Ciudadanos". "Casado tiene el concepto de pensar que los votos son de alguien y los votos son de los ciudadanos (...) Esa lógica de que existen votos tuyos o míos me parece no respetar a los ciudadanos", ha opinado el líder 'naranja'.

En opinión de Rivera, que la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ganara la primera vuelta del congreso extraordinario en la que votaban los militantes, y Casado lo hiciera en la segunda vuelta definitiva, y en la que decidían los compromisarios, evidencia "una crisis en el partido".

No obstante, el líder 'naranja' ha dejado una puerta abierta a una reunión con el dirigente del PP porque considera que hay muchos aspectos que tienen en común. "Hay que construir un plan de país, gane quien gane tiene que haber un bloque que defienda la estabilidad y el constitucionalismo", ha zanjado.

Rivera considera que el Partido Popular y el Partido Socialista "están cómodos pactando con los nacionalistas y no llegando a acuerdos entre partidos nacionales".

En cuanto a la polémica generada por el uso del avión oficial por parte de Pedro Sánchez para ir al FIB, Rivera ha asegurado que el "problema es que intentan montar una agenda improvisada para justificar que ha ido a un concierto". "La señora Calvo la lía ayer diciendo que si te vas a un concierto es agenda cultural y si te vas de cena es agenda gastronómica", ha señalado.

El presidente de Ciudadanos ha vaticinado un otoño "caliente" con los nacionalistas volviendo a las "andadas" y convocatoria de elecciones generales porque el "invento" del Gobierno de Pedro Sánchez se va a ver en una "encrucijada" por ir "de la mano" de los separatistas catalanes. "Le guste o no al señor Sánchez, para tener un gobierno fuerte hay que ir a las urnas y buscar mayorías estables", ha dicho Rivera y ha subrayado que el "pecado original" del Ejecutivo "interino" socialista es que "nace agotado".

Ha asegurado que a los votantes socialistas no les gusta que el presidente del Gobierno esté "todo el día pasando la mano por la espalda" del presidente catalán, Quim Torra, y ha advertido a Sánchez de que "todo lo que pase en Cataluña" será su responsabilidad. En opinión del líder de Cs, el jefe del Ejecutivo ha tomado una senda que se aleja del constitucionalismo y, en su "ansia" por estar unos meses más en La Moncloa, "está claro" que ha escogido a los nacionalistas y separatistas e intenta convencer de que Torra "ya no es Le Pen".

"Ha roto el bloque constitucional", ha acusado Rivera a Sánchez, a quien ha pedido que rectifique, porque no puede convertir a Ciudadanos, al PP e, incluso, a algunos socialistas, en sus "enemigos" y ha apelado a la unidad de los constitucionalistas. "Es clave", ha recalcado.

