Rivera, sobre la polémica de Ramón Espinar: "Es un dedazo en toda regla"

Albert Rivera ha comentado la polémica publicada sobre la venta de un piso protegido de la Comunidad de Madrid por parte del senador de Podemos. "Eso es un dedazo en toda regla, vamos a hablar claro, que un 15% que se guarda la cooperativa le toque al hijo del que además está con Caja Madrid, que además está con el alcalde de Alcobendas".

El presidente de Ciudadanos ha añadido que además, "no es el primer caso, Podemos ha colocado a mas de 50 personas en el Ayuntamiento de Madrid".

Rivera ha acusado además que "el problema de Espinar es que va a la línea de flotación de Podemos: hipotecas, vivienda pública, fondos buitre, coherencia que ellos piden para el resto de formaciones..."

El diputado ha asegurado que "no hace falta que le metan el dedo en el ojo porque se lo ha metido él mismo".

Este jueves, Mariano Rajoy, dará a conocer su Gobierno, un Ejecutivo que se mantiene en secreto. "Es el secreto mejor guardado", ha dicho Rivera y añade: "si a mí algún día me tocase formar Gobierno también me gustaría que respetasen ese tiempo" y ha sentenciado: "Esta tarde se pone esto en marcha".

Limitándose a desearle "suerte y acierto" al Presidente, como hizo también el ex líder socialista, Rivera ha considerado que "una buena medida para que esto funcione es que en el Gobierno haya gente que estuvo en ese proceso negociador porque va a ser importante para tirar adelante la legislatura". El foco lo ha puesto el político sobre Fátima Báñez que ha participado "de primera mano" en la negociación.

Sobre la posibilidad de que Ciudadanos forme parte del Gobierno de Rajoy, el parlamentario ha insistido en que eso "en ningún momento ha estado sobre la mesa" y ha comentado: "Bastante me costó convencer a mi equipo de que había que apoyar la investidura, para convencerles de que teníamos que entrar en un Gobierno que no es nuestro".

El líder de la formación naranja ha querido poner en valor que "en esta etapa política lo importante es lo que nos une" y ha añadido: "Creo que le hacemos un papel más útil a los españoles vigilando al Gobierno, exigiendo reformas, proponiendo cambios, ayudando también al Gobierno en los papeles importantes".

Rivera también ha analizado la entrevista de Pedro Sánchez en 'Salvados'. Sobre ello, Rivera ha reprochado al exsecretario general del PSOE que "cuando uno juega un partido y lo pierde no le puede echar la culpa al árbitro. No me parece justo decir que los medios son maravillosos cuando te apoyan y decir que no lo son cuando no te apoyan. Todos sabemos los problemas y las virtudes que tienen los medios".