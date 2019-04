Rivera pide a Rajoy que cumpla el acuerdo de investidura y que piense "más en España que en su partido"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que cumpla el acuerdo de investidura y que piense "más en España que en su partido". "Si cumplen con lo que acordamos aprobaremos los Presupuestos para que haya estabilidad, pero sobre todo para devolverle el esfuerzo a la clase media trabajadora", ha señalado. Así lo ha manifestado Rivera este sábado durante la reunión del Consejo General de Ciudadanos. "Espero que Rajoy, más allá de los miedos a Ciudadanos, a las encuestas, a la crisis interna de su partido o a la corrupción, se ponga el sombrero de presidente del Gobierno y deje el sombrero de presidente del PP", ha dicho.

En la misma línea, Rivera ha criticado que "no hay un Gobierno fuerte", ya que es un Gobierno "debilitado por la corrupción" y un Gobierno "inmovilista". "Pedimos reformas para la clase media española, que está haciendo un esfuerzo para levantarse después de una crisis durísima. Los Presupuestos 2018 tienen que tener nuevas políticas sociales para la clase media trabajadora", ha apuntado.

Por otro lado, el líder de la formación naranja ha asegurado que en los países donde el Estado apoya a los que quieren tener hijos "hay más natalidad y se rompe la brecha salarial". "Los países más igualitarios son los más prósperos. Le pedimos al Gobierno que cumpla con esa semana más de paternidad y que cumpla con las familias que quieren tener hijos", ha concretado. "La igualdad se hace, no sólo se dice. No hay que decir portavozas, lo que hay que hacer es política de igualdad para que esas mujeres puedan desarrollar su vida profesional", ha subrayado Rivera, destacando que su partido va a "defender la igualdad de oportunidades de todos los españoles".

Respecto a las pensiones, el presidente de Ciudadanos ha destacado que la "mejor" política para muchos pensionistas con bajas pensiones es "que tengan 60 euros más en el bolsillo cada mes", y no pedirles pagar el IRPF cuando "no pueden pagar ni su casa". "Dignifiquemos a esos pensionistas con una bajada del IRPF. Hay que ayudar a la gente a tener recursos y a vivir dignamente", ha defendido. Asimismo, Rivera ha criticado que, a pesar de la victoria electoral de Ciudadanos en Cataluña, los nacionalistas "se están aprovechando del sistema electoral español", algo que, a su juicio, "lo permite el PP y el PSOE". "No cambiar el sistema electoral español, pensando en los escañitos que tienes para tu partido y no pensando en España es un grave error", ha lamentado.

"Queremos un nuevo sistema electoral que no beneficie a los que quieren romper España, ya que los nacionalistas, con muy pocos votos, condicionan la política nacional y dan un golpe a la democracia. Si hoy tuviéramos una Ley Electoral justa, seguramente tendríamos Gobierno en Cataluña con Inés Arrimadas y nuestro equipo al frente", ha señalado Rivera.

Por último, el presidente de Ciudadanos ha advertido a los nacionalistas catalanes de que "fuera de la Constitución no se puede estar" y que "si quieren estar fuera ya han probado lo que sucede". "A ver si encuentran algún candidato que no esté imputado y cuando lo encuentren que sepan que les vamos a dar batalla intelectual, política y social", ha concluido Rivera.