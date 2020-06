Irene Montero defiende el término 'portavoza' para dar visibilidad a la mujer

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha defendido el uso del término 'portavoza' para dar visibilidad a la mujer, pese a las críticas de la Real Academia (RAE) y del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, al que ha recomendado que "lea más feminismo y sobre igualdad".

En respuesta a una usuaria de Twitter, la RAE precisó este martes que el sustantivo 'portavoz' es común en cuanto al género, lo que significa que coinciden su forma de masculino y de femenino. "El género gramatical se evidencia, en esos casos, a través de los determinantes y adjetivos: el portavoz español/la portavoz española", añadía la institución.

Montero ha sido preguntada, en rueda de prensa en la Cámara Baja, acerca de las declaraciones del titular de Educación en las que criticaba su uso del término 'portavoza' en sus declaraciones, señalando que en España se va a "mejorar mucho el sistema educativo".

"Quizás el ministro de Educación debería tomar ejemplo de Unidas Podemos, del conjunto del movimiento feminista y del conjunto de la ciudadanía y saber que, aunque suena extraño y, a veces, pesado, apuestan por defender la igualdad y no a una sociedad que invisibiliza a las mujeres", ha respondido la diputada.

Montero ha defendido el término señalando que, "a veces desdoblando el lenguaje, aunque no suene muy correcto, se puede avanzar en la igualdad". A su juicio, "ya son demasiados los siglos en los que el lenguaje se utiliza como instrumento para perpetuar el machismo en las sociedades", ya que "la mayoría" de los idiomas "usan el masculino para referirse también a la otra mitad de la población". En este sentido, ha recordado que "lo que no se nombra suele no existir".