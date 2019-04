Rivera: "Si se lo leen, el pacto es asumible para la inmensa mayoría de españoles"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recalcado que "el pacto aritméticamente no suma", aunque políticamente señala que "el principal obstáculo es que algunos no quieren sumarse".

Rivera asegura que no se imaginaba que "Rajoy y Sánchez ni se dieran la mano" y mucho menos que "Ciudadanos fuese tan decisivo". "Nadie se esperaba esta situación, si en algo me equivoqué fue en no prever lo que pasaba ahora", reconoce.

Ha apuntado que van a "votar 'sí' a un Gobierno que representa el 80% del programa de Ciudadanos", y explica que "de la abstención al sí, lo que cambia es que el documento" tiene mucho de 'naranja'. Aun así asegura que en "la reforma el PSOE y Ciudadanos podrán votar cosas distintas".

El líder de Ciudadanos matiza en una entrevista en Onda Cero que "esto no es un acuerdo con el PSOE, son reformas" que Ciudadanos llevaba planteando muchos años. "Para que haya Gobierno no hay que quedarse haciendo pataletas en un rincón", critica.