Reyes Maroto pide a Lobato que se someta a una moción de confianza

Tras el ruido generado los últimos días sobre el correo electrónico del caso que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, se aferra a su cargo. Su registro en notaría de una conversación con un cargo de Moncloa que le reenviaba el email en el que presuntamente confesaba delitos fiscales la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha provocado un terremoto. Este martes, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido a Lobato que se someta a una moción de confianza.

Maroto ha pedido a Lobato que convoque una reunión extraordinaria de la ejecutiva regional de su partido para que Lobato de explicaciones sobre los hechos y se someta a una cuestión de confianza para conocer si tiene el apoyo del partido. "Se tiene que volver a ganar confianza. Tiene que desarrollar una moción de confianza en un comité ejecutivo regional que convoque lo antes posible", ha remarcado en declaraciones a medios de comunicación desde el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Las palabras de Reyes Maroto llegan después de que Juan Lobato convocase de urgencia una declaración institucional que daba a entender que iba a dimitir, aunque no ha sido así. Ha asegurado que existe un "linchamiento" por parte de cargos del PSOE. Lobato ha asegurado estar "preocupado por la reacción y linchamiento de cargos" de algunos dirigentes del PSOE.

"Si lo que me dijo esa mañana del origen de la filtración era verdad yo no veo cual es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación que eran los medios de comunicación según se me dijo", ha manifestado el líder socialista madrileño. "Yo no veo ningún problema, al revés. Vista la reacción de algunos líderes de mi partidos parece como si se dudara de lo que se me dijo. Yo, desde luego, no lo comprendo. No contemplo que se me mintiera porque si no fuera a sí me parecería bastante grave", ha agregado.

"Ruptura en la confianza"

Sectores relevantes del PSOE-M consideran el registro ante notario como "una ruptura de confianza" e incluso ya cuestionaban su liderazgo al frente de los socialistas madrileños. Es así como se lo indicaban a EFE diversas fuentes del PSOE-M, que también mostraban su "estupefacción" al enterarse de que su secretario general registró en una notaría la conversación privada con Sánchez Acera, sin avisarle previamente.

