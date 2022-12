El rey Felipe VI llama a la unidad en el mensaje de Navidad: "Una sociedad dividida o enfrentada no avanza"

Como cada año desde 2014, el rey Felipe VI se ha dirigido a los españoles en su tradicional mensaje de Navidad. Sentado en el Salón de Audiencias del Palacio de La Zarzuela, el monarca ha hecho un repaso sobre los problemas que ha tenido que atravesar no solo nuestro país, sino un mundo sacudido por la guerra de Ucrania, un conflicto en la frontera de la Unión Europea que se alarga ya 10 meses.

Vestido con traje azul marino, camisa celeste y corbata granate con rayas cruzadas, ha mandado un mensaje de apoyo a los ucranianos y ha destacado la cumbre de la OTAN en España, cuya foto enmarcada se muestra en el plano del vídeo, sin olvidarse de la crisis económica que ha desencadenado este conflicto.

"Tampoco podemos renunciar a que las cosas puedan cambiar"

"La subida de los precios, especialmente de los alimentos, provoca inseguridad en los hogares. Tener que hacer frente a gestos cotidianos, como encender la calefacción o la luz o llenar el depósito de gasolina, acaba siendo una fuente de preocupación e implica -en muchos casos- importantes sacrificios personales y familiares", describe el rey Felipe VI sobre la situación de muchas familias.

Sin embargo, también lanza un mensaje esperanzador: "No podemos ignorar la seriedad de estos problemas, pero tampoco podemos renunciar a que las cosas puedan cambiar y mejorar". En este sentido, recuerda que España siempre ha sabido "responder" a "todas las adversidades , que no han sido pocas a lo largo de estos años", y hace mención a las "dificultades" y "sacrificios".

Los tres riesgos para España

Siguiendo este hilo argumental, el rey Felipe VI ha alertado sobre los riesgos a los que se exponen las democracias, incluida España, y que son la división, el deterioro de la convivencia y la erosión de las instituciones.

"Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza", ha señalado el monarca, aludiendo a la importancia de que la Constitución fue "fruto del diálogo y del entendimiento" y es representante de dicha unión.

"Necesitamos fortalecer nuestras instituciones"

Según sus palabras, estos valores constitucionales deben ser, a su vez, referencia y garantía para una convivencia, que es "nuestro mayor patrimonio" y que "demanda anteponer la voluntad de integrar frente al deseo de excluir".

Es este punto el que lleva a la necesidad de "fortalecer nuestras instituciones". Destaca que deben responder al "interés general" y ejercitar sus funciones con "colaboración leal, con respeto a la Constituciones y a las leyes".

Con estos tres riesgos sobre la mesa, Felipe VI ha pedido "reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias que ignorar esos riesgos puede tener para nuestra unión, para nuestra convivencia y nuestras instituciones".

Mensaje europeísta

En un escenario en el que las banderas de España y de la Unión Europea ocupan el eje central, Felipe VI también ha centrado otra parte amplia de su discurso en la importancia de Europa, "nuestro gran marco de referencia político, económico y social": "Somos Europa, pero también necesitamos a Europa".

Mensaje de Navidad completo del rey Felipe VI

El mensaje completo ha durado alrededor de 12 minutos. Puedes verlo en el vídeo de la parte superior o leer el discurso a continuación: