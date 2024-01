El rey defiende establecer un Estado palestino para "parar el ciclo de violencia" en Oriente Próximo

El rey Felipe VI ha defendido el establecimiento de un Estado palestino durante su intervención en la clausura de la Conferencia de Embajadores en el ministerio de Asuntos Exteriores.

Felipe VI ha apoyado este reconocimiento como la solución para poner fin al "ciclo de violencia" que se vive en Oriente Próximo.

"La tragedia que vive Gaza está sacudiendo la conciencia de la Humanidad, como también lo hizo el atentado terrorista", ha dicho el rey, que ha condenado todo lo ocurrido desde el pasado 7 de octubre.

"Sin un Estado palestino no será posible parar el ciclo de violencia"

El rey ha pedido también liberar a todos los rehenes y "respetar el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario": "Debemos seguir insistiendo en que sin una solución política, que pasa por el establecimiento del Estado palestino junto a Israel, no será posible parar este ciclo de violencia o impedir que se vuelva a repetir".

Felipe VI ha recordado que "esta fue la promesa de la Conferencia de Paz de Madrid de 1991" y ha afirmado que "la comunidad internacional debe movilizarse para ayudar a las partes a materializarla".

Sánchez y Borrell ya lo defendieron

Tanto el presidente del Gobierno como el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea ya defendieron el reconocimiento de un Estado palestino como vía política para poner fin al conflicto armado.

Pedro Sánchez llegó a abrir la puerta a reconocerlo si la Unión Europea no movía ficha en ese sentido y avisó de que "España tomaría sus propias decisiones".

Por su parte, Josep Borrel se mostró tajante asegurando que "no habrá paz ni seguridad sin un Estado palestino". El alto representante de la UE también cuestionó los argumentos de Israel: "Esto no es defensa propia y no hará que Israel sea más seguro. Los asentamientos constituyen una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y constituyen el mayor problema de seguridad de Israel".