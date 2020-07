Regina Otaola, fichada por Esperanza Aguirre

La Comunidad de Madrid ha fichado para la dirección de la Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor a Regina Otaola, que dejó la Alcaldía de Lizarza y anunció su retirada de la vida política en junio de 2010 después de mantener discrepancias con la línea de actuación del PP en el País Vasco, encabezado por Antonio Basagoiti.

El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, ha anunciado este jueves que el Consejo de Gobierno ha acordado nombrar a Otaola como gerente de este organismo autónomo, dependiente de la Consejería de Presidencia y Justicia, que hasta ahora estaba en manos de Carmen Balfagón.

La ex alcaldesa de Lizarza anunció que se iba del País Vasco y que abandonaba la política porque no quería seguir "tragando más quina" y reconoció que no iba a encontrar trabajo en Euskadi porque está "marcada". Otaola quedó fuera de la Ejecutiva del PP de Guipúzcoa en otoño pasado, al no entrar en los planes de renovación del presidente del partido en este territorio, Borja Sémper. Por este motivo, no se sentía "integrada" y reconoció que había tenido muchas "decepciones personales".