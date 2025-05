Tres magistrados del Constitucional piden paralizar la ley de amnistía hasta que Europa se pronuncie

Tres magistrados del Tribunal Constitucional piden al pleno que preside Cándido Conde-Pumpido la suspensión de la tramitación de la ley de Amnistía que elimina los delitos cometidos en el 'procès'. La paralización sobre la constitucionalidad de la ley sería hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie.

La petición, presentada este lunes por los magistrados Concepción Espeje, César Tolosa y Enrique Arnaldo, se ha registrado este lunes en el Tribunal Constitucional al considerar que hasta que el TJUE no determine si colisiona con el derecho comunitario, el pleno de la corte de garantías no debería pronunciarse sobre si encaja o no en la Carta Magna.

Además de solicitar la paralización de esta, plantean que valoren la posibilidad de que el TC eleve su cuestión perjudicial sobre la ley al tribunal europeo. En el caso de que la petición sea denegada piden al Constitucional que antes de dictar sentencia sobre el recurso del Partido Popular espere a la respuesta del TJUE a las preguntas planteadas por la amnistía de otros tribunales.

Los tres magistrados consideran que la Ley de Amnistía que borra los delitos del 'procès' contravenga el Derecho de la Unión Europea, además de señalar que cuatro órganos judiciales han presentado cuestiones prejudiciales al tribunal europeo: el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Audiencia Nacional y un juzgado de los Penal de Vilanova i la Geltrú. Unas consultas muy parecidas al recurso de inconstitucionalidad que el TC quiere resolver próximamente.

El pleno, que comienza mañana y que no tenía previsto abordar cuestiones sobre la amnistía, estudiara los recursos del PP y algunas comunidades contra la decisión de no incluir en las conversaciones sobre la ley de Amnistía al magistrado José María Macías. La petición.

