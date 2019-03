Las redes sociales ganan la batalla a la clase política

Miles de españoles quieren que se produzca una revolución en la clase política y Twitter está jugando un papel importante, al igual que ha ocurrido en los países de Oriente Medio. La red de 'microblogging' se ha convertido en la voz de las numerosas movilizaciones que se están llevando a cabo en las ciudades españolas.

Los dos términos que hacen referencia a las quejas contra la clase política y económica española en Twitter son #spanishrevolution y #acampadaensol. Ambos son tema del momento (trending topic) a nivel mundial. Es decir, son dos de los diez temas más comentados en la red social Twitter en todo el mundo y no solo en España. Los jóvenes españoles, que han marchado sin más intención que reivindicar lo que consideran una mala gestión de la crisis y el beneficio de los bancos en detrimento del bienestar de los ciudadanos.

Así empezó todo

Todo empezó el día 8 de abril, un día después de una manifestación de grupos universitarios. A ella apenas acudieron 3.000 personas, pero los manifestantes colgaron un vídeo en Youtube tras la protesta en el que llamaban a una manifestación aún mayor bajo el lema: "Toma la calle".

El primer paso: decidir la fecha. El 15 de mayo se perfiló como el día en el que los jóvenes españoles tendrían su oportunidad de protestar contra una clase política que, según afirman, está provocando que vivan peor de lo que hicieron sus padres, a pesar de estar mejor preparados que ellos.

Y toda revolución contemporánea necesita aliarse con las redes sociales para triunfar. Para eso se creó un evento en Facebook en el que más de 40.000 personas dijeron que asistirían a la protesta.

La organización a través de Internet continúa y Twitter es una herramienta clave. Utilizan la red de 'microblogging' para narrar y fotografíar la convocatoria, todo contado bajo los temas de #spanishrevolution, #15m o #acampadasol.

"Tenemos por qué pelear"

En Twitter, los mensajes difundidos mediante los dos 'TT' mencionados entonan un mismo sentido significado: el cansancio y hastío hacia la clase política y, especialmente, los dos principales partidos.

"Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear, tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar", "Alternancia no es igual a democracia" o "¡La banca siempre gana y no me da la gana!" son algunos de los mensajes que se pueden leer.