El rebrote de coronavirus de A Mariña, en Lugo, registra 23 nuevos casos en un día

Tercer día de confinamiento de los 5 previstos en la comarca de A Mariña, en Lugo. A pesar de las medidas adoptadas los contagios avanzan. En el último día se han registrado 23 nuevos casos con lo que hay 144 casos activos actualmente aunque la mayoría son asintomáticos o con sintomatología leve.

Los accesos a la costa de Lugo están cerrados para contener la propagación y así permanecerán al menos hasta el próximo viernes, pero si la evolución lo aconseja habrá una prórroga del confinamiento de los cinco días iniciales.

Es la localidad de Burela donde se concentra más del 60% de los nuevos positivos. El primer caso se detectó el pasado 23 de junio, día de San Juan, y no se descarta que una fiesta de jóvenes pudiera ser el origen del brote.

Las fiestas de San Juan

Desde ese día se han realizado más de 2.600 test y están siendo, precisamente, los jóvenes los más afectados, muchos de ellos- asintomáticos que no han parado de moverse y no han facilitado el rastreo de sus contactos.

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección el próximo domingo, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado no estar "especialmente preocupado" desde el punto de vista sanitario porque no hay nadie en ucis de los cinco hospitalizados, al tiempo que ha pedido "respeto" y no hacer "demagogia" con este brote porque Galicia sigue siendo este verano "uno de los lugares más seguros de España, sin duda".

Los alcaldes piden retrasar las elecciones

Los ocho alcaldes del PSOE y dos del BNG de A Mariña han acordado pedir el "retraso" de las elecciones autonómicas de este domingo en sus municipios hasta "garantizar el ejercicio del voto en condiciones seguras y legales".

Los diez han firmado un documento para solicitar al presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, el "retraso" de los comicios de este domingo debido al brote de COVID-19, escrito que han trasladado también a la Junta Electoral.