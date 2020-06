Rajoy y Sánchez logran un acuerdo básico sobre Cataluña y deciden mantener un contacto permanente

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, han acordado mantener un "contacto permanente" sobre la situación en Cataluña, en un encuentro en el que ambos han coincidido en que la prioridad es declarar "inaceptable" la celebración de un referéndum de secesión. Así lo ha asegurado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, al término de la reunión que Rajoy y Sánchez han mantenido en la Moncloa, que ha calificado de "cordial" y que se ha prolongado durante "dos horas largas".

Rajoy y Sánchez, ha dicho el portavoz, tienen una "coincidencia absoluta" en "lo esencial", que el referéndum secesionista que la Generalitat quiere celebrar el 1 de octubre "es ilegal" y que "atenta contra la soberanía nacional".

Por su parte, según ha explicado la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, Sánchez ha pedido a Rajoy que el Gobierno "abra vías de diálogo" con la Generalitat de Cataluña y, si no lo hace, los socialistas plantearán "iniciativas legislativas" en esta materia, con el objetivo de que sean consensuadas. Según Robles, Rajoy le ha asegurado al líder socialista que "lo iba a estudiar".

Robles, que no ha querido avanzar en qué consistirían esas iniciativas legislativas, ha defendido que si los gobiernos español y catalán no inician un diálogo, el PSOE hará una "oposición útil que aporte ideas y soluciones". También ha recalcado que, si bien durante el encuentro no se ha hablado de la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución ante el desafío independentista catalán del 1-O, la ejecutiva del PSOE entiende que "esa solución nunca sería procedente ni la apoyaría".