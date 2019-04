Rajoy recuerda a Ciudadanos que no son imprescindibles para la gran coalición

PP, PSOE, CIUDADANOS

Rivera no descarta un tripartito presidido por el Partido Popular, pero ve "imposible" que lo encabece Rajoy. El presidente en funciones no parece tener la más mínima intención de apartarse y devuelve el golpe. Hasta ahora, el PP planteaba un pacto con el PSOE y con Ciudadanos. Sigue sin descartar ese pacto a tres, pero Rajoy ha dicho expresamente que los votos de Ciudadanos no son necesarios.