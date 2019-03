Rajoy niega que el rescate sea inminente

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha negado la posibilidad de que España vaya a pedir de forma inminente ayuda a Europa para rebajar la tensión sobre la deuda española.

"No", ha contestado Rajoy al ser preguntado por esta posibilidad en una rueda de prensa en el Senado, tras la conferencia de presidentes que se ha celebrado este martes en la Cámara Alta.



Rajoy ha querido zanjar así la especulación que ha surgido en las últimas horas sobre la posibilidad de que España solicite un segundo rescate este mismo fin de semana, como apuntaban algunos medios.



El jefe del Ejecutivo ha asegurado que nunca ha hecho una filtración y que no piensa hacerlo en el futuro. "Eso es lo que me convierte en un ser no tan popular entre algunos periodistas", ha señalado Rajoy con ironía.



Ha explicado que, como presidente, no puede contestar a las filtraciones que salen cada día, y ha aprovechado para decir que algunas de ellas llegan a ser contradictorias.



En este caso, ha recordado que la supuesta filtración dice que el Gobierno pedirá el segundo rescate este fin de semana. "Caben dos posibilidades, que tengan razón y tengan más información que yo, que es posible, o que no", ha subrayando recurriendo a la ironía de nuevo.



"Si sirve de algo lo que yo diga, le diré que no", ha indicado, tras considerar que cada uno puede opinar lo que estime "oportuno y conveniente" porque "a lo mejor acierta".