Rajoy: "Es de justicia reconocer el mérito y dedicación del rey"

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha considerado que el rey Juan Carlos ha sido "muy claro" al disculparse y ha elogiado "su mérito y dedicación de tantos años al progreso de España" y a la relación con la comunidad iberoamericana.

En una comparecencia conjunta con el presidente de México, Felipe Calderón, Rajoy ha destacado la importancia de las cumbres iberoamericanas y ha aprovechado ese contexto para subrayar el papel del rey, "el mejor embajador de España y el más firme defensor de la comunidad de países iberoamericanos en todo el mundo".

"Es de justicia reconocer su mérito y dedicación de tantos años al progreso de España y a los lazos que nos unen con la comunidad iberoamericana", ha manifestado. Sin hacer ninguna alusión a la polémica motivada por el reciente viaje del monarca a Botsuana, Rajoy ha reconocido que no quería dejar pasar la ocasión sin subrayar el "protagonismo" que el rey ha tenido y tiene en las relaciones "privilegiadas" de España con los países latinoamericanos.

"El rey encarna como nadie la hermandad de los países que compartimos una misma lengua"

El rey, ha añadido, "encarna como nadie la hermandad de los países que compartimos una misma lengua, una cultura y una historia común". Rajoy ha pronunciado estas palabras en la comparecencia con Calderón tras reunirse en el Palacio Nacional de México DF, una declaración institucional en la que no se habían previsto preguntas de los medios de comunicación.

Pero una periodista ha pedido permiso para preguntarle su opinión sobre las disculpas del rey, quien tras abandonar la clínica donde fue operado de la fractura de cadera sufrida al caerse en Botsuana, donde participaba en una cacería de elefantes, ha dicho: "Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir".

"Todo lo que he dicho sobre el rey ya lo he dicho; el rey ha sido hoy muy claro, y yo, como presidente del Gobierno, no tengo nada mas que añadir que lo que ya acabo de hacer en mi intervención", se ha limitado a señalar Rajoy tras escuchar la pregunta.