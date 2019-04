Rajoy dice que entre sus obligaciones está "tener la mejor relación posible" con el presidente Trump

Preguntado sobre si considera que Donald Trump es más populista o nacionalista, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha querido entrar en detalles y ha insistido en que entre sus obligaciones está tener la mejor relación posible con el nuevo presidente de EEUU "como hemos tenido con el anterior". "Lo cual no quiere decir que no defienda cosas como el libre comercio. El libre comercio genera empleo y riqueza. Me gustaría que el libre comercio siguiera negociándose en el futuro", ha matizado Rajoy.

Sobre la eliminación de la versión española de la página web de la Casa Blanca, Rajoy ha asegurado que tiene la convicción de que ese problema se solucionará y mantendrá el idioma espaol. Y ha aprovechado la pregunta para lanzar un mensaje al Gobierno catalán al decir que le gustaría que la web de la Generalitat estuviera traducida al castellano.