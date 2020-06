Rajoy, a los candidatos a sucederle: "No tengo que transmitirles nada, la vida continúa y el PP es un gran partido"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reincorporado hoy a su plaza como registrador de la propiedad en Santa Pola (Alicante). A su llegada, entre una gran expectación mediática, el expresidente ha asegurado que no tiene nada más que transmitir a los candidatos a sucederle en la Presidencia del PP que aquello que ya expresó, ya que ahora "deben ser los militantes los que elijan democráticamente a su líder".

Lo que yo diga es poco relevante. No tengo que transmitir nada a los candidatos, salvo lo que yo les dije, que yo me iba, pero la vida continúa y el PP es un gran partido", ha manifestado.

Rajoy ha asegurado que no se siente nervioso y ha recordado que ha trabajado "muchas veces" en su vida. "No estoy nervioso, pero son muchos años fuera y muchos los que he dedicado a la vida política y, en fin, ahora a mi profesión", ha zanjado.

Mariano Rajoy confirmó el viernes su abandono de la política tras 35 años en primera línea, al presentar la renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados, justo dos semanas después de perder la moción de censura.

Además, Rajoy dejará en julio la Presidencia del PP, un cargo que ocupa desde hace casi 14 años, y ha abierto así la sucesión dentro del partido. Su anuncio el pasado 5 de junio ante el Comité Ejecutivo cogió por sorpresa a muchos dirigentes de la formación, que situaban su relevo como líder del PP el próximo otoño.