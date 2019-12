Queja en la rueda de prensa de Sánchez y el secretario de la ONU por no poder preguntar todos los periodistas

Pedro Sánchez y el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, han compartido una rueda de prensa para hablar del inicio de la Cumbre del Clima. Los periodistas españoles esperaban con interés esta comparecencia ante la falta de declaraciones de Pedro Sánchez sobre las negociaciones para la investidura. Pero ha sido una periodista chilena la que ha afeado el método elegido para organizar esta conferencia de prensa internacional.

En el vídeo se puede ver el cambio de expresión de Pedro Sánchez al escuchar la queja ante el secretario de la ONU y la prensa internacional.

La periodista, después de decir que era de un medio independiente, ha dicho que ella y su colega habían participado en varias reuniones de la ONU sobre el clima, "pero es la primera vez que no nos han dado un espacio de prensa para levantar la mano, nos han hecho organizarnos para elegir quién va a preguntar, no solamente en este evento, sino en otros, así que quería mencionarlo porque es la primera vez que nos pasa y no creo que sea justo con otros periodistas".