¿Qué supone el confinamiento perimetral durante el estado de alarma?

Los confinamientos perimetrales se extienden ante la segunda ola de coronavirus y afectan ya a casi toda España. Es la medida de restricción de movimiento escogida por la mayoría de las comunidades para tratar de controlar la expansión de la pandemia. Cantabria lo ha decidido, sumándose a Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Castilla y León, decidiendo el cierre exterior de sus territorios. Ya lo habían puesto en marcha País Vasco, Aragón, Asturias, Navarra, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. También lo anuncia la Generalitat para Cataluña, pero un confinamiento perimetral de los municipios para el fin de semana, de manera que no pueda haber movilidad entre ellos, y cerrará la comunidad para que no se pueda salir ni entrar del territorio catalán. Y Madrid solo quiere en los puentes, no por semanas.

Diferente a la primera ola

Se habla indistintamente de cierre, de confinamiento, pero hay diferentes niveles y sobre todo que distinguirlo de la situación del primer estado de alarma en el mes de marzo.

Confinamiento perimetral

El confinamiento perimetral es cuando se impide salir o entrar de una zona geográfica concreta. Se trata de aislar la zona sanitaria, la ciudad o la región para evitar la movilidad a otras zonas limítrofes, salvo por las circunstancias estrictamente necesarias, como trabajo, estudios o atención a personas o asuntos urgentes.

El confinamiento perimetral no es un encierro domiciliario, puesto que no impide la movilidad por el municipio o la zona marcada, aunque las autoridades sanitarias sí recomiendan limitar los desplazamientos.

Confinamiento domiciliario

El confinamiento domiciliario, como el del primer estado de alarma supone estar confinados en casa, de la que solo se puede salir para trabajar o actividades esenciales o urgentes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aclarado que el actual decreto de estado de alarma, "no permite confinamientos domiciliarios, ni de un día, ni de dos días, ni de fin de semana", aunque no ha descartado que puedan incluirse en el futuro.