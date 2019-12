¿Qué proponen los políticos el Día de la Constitución?

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha defendido el papel que debe desempeñar la política para "mantener un proyecto común de futuro" que "amplíe" su "capacidad integradora" y ha defendido la Constitución como único "marco" en el cual "actuar y ejercer nuestras funciones". Batet ha hecho estas reflexiones en el acto central de conmemoración del Día de la Constitución que se celebra en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, en presencia del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de miembros del Ejecutivo, principales autoridades institucionales y líderes políticos. En su discurso, la presidenta del Congreso ha advertido de que "si las palabras" de la Constitución de 1978 "no encuentran un soporte en la vida social y política, si nos perdemos el respeto, si entre nosotros crece la desconfianza y traicionamos nuestra solidaridad, estamos dilapidando ese legado".

Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, puso en valor el marco de “convivencia y de entendimiento” que brinda la Constitución española, al tiempo que defendió un “pacto entre diferentes” como “solución a la crisis de gobernabilidad”. En sus palabras a los periodistas Sánchez reflexionó sobre el entendimiento en la política española. “El encuentro, el diálogo, el acuerdo, el pacto entre diferentes es algo que tenemos que reivindicar hoy más que nunca, sobre todo para dar solución a la crisis de gobenabilidad que sufre país desde hace unos meses y tras dos procesos electorales”. En una declaración sin preguntas anticipó que, con una ley contra el calentamiento global. El PSOE, Rafael Simancas, cuyos dirigentes tienen abiertas negociaciones con ERC, Junts o el BNG para la investidura de Pedro Sánchez, ha subrayado que defender hoy la Constitución equivale a "facilitar la formación de Gobierno, "la clave de bóveda del sistema política que establece la Constitución de 1978".

Partido Popular

El líder del PP, Pablo Casado, ha reiterado que su partido no facilitará de ninguna manera la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, porque este ya ha elegido pactar con los "enemigos de la Constitución". Ha asegurado que su partido es "absolutamente incompatible" con cualquier alternativa que Sánchez pueda plantear con estos socios, en referencia a los independentistas, pero también ha criticado que pacte con Unidas Podemos, que defienden "la abolición de la monarquía". El PP "no tiene que ver" con estos socios de Sánchez, según Casado, que ha recriminado que el candidato socialista ni siquiera ha contactado con ellos y ahora intenta "blanquear" ante la opinión pública sus negociaciones con ERC. Así, ha asegurado que el PP hará valer su minoría de bloqueo para que no se permita una reforma constitucional, y también hará valer el recurso previo de inconstitucionalidad para no permitir "ninguna reforma estatutaria" ni en Cataluña ni en el País Vasco que pueda romper el orden establecido por la Carta Magna. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha deseado que en estos tiempos "un tanto complejos" se pueda rescatar ese espíritu "de unidad, entendimiento y respeto" que representa la Constitución del 78. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió este viernes que las comunidades autónomas “estamos para unir, somos un gran puzzle y tenemos que hacer país”, en vez de “gestionar sentimientos” y enfrentar a los ciudadanos entre sí.

Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha estado en Barcelona. El portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que su formación piensa redoblar sus "esfuerzos" en defensa de la Constitución, que cree que está siendo "atacada" por "todos los enemigos de España", aunque se "reserva el derecho" a proponer algunas modificaciones para "simplificar" el Estado de las autonomías y que el Gobierno central recupere competencias. El secretario general de Vox y portavoz de este partido en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha reivindicado el derecho recogido por la Constitución a la libertad de opinión y por tanto poder "disentir del consenso establecido, del discurso único" y "poder decir las cosas que otros callan o manipulan".

Podemos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, restó importancia a que la investidura fructifique en diciembre o enero, porque eso “no será lo crucial”, y, aunque le gustaría que fuera en diciembre, “si tiene que ser en enero, que sea en enero”. “A mí me gustaría que hubiera investidura antes de Navidad o de Fin de Año, pero lo importante es que la haya; que sea en enero o diciembre no será lo crucial”, distinguió. “Me gustaría que tuviéramos Gobierno pronto, pero, si tiene que ser en enero, que sea en enero”. Respecto a que dicho Ejecutivo vaya a depender de los independentistas, el líder de Podemos recordó que “todos esos planteamientos son defendibles en el marco de la Constitución, que no prohíbe no estar de acuerdo con ella”. Y, como ayer en una charla en el Congreso, reivindicó el diálogo en Cataluña “desde los límites que marca la legalidad” y que el Ejecutivo se “apoye en un bloque amplio”, incluyendo tácitamente a ERC y el PNV, para “ejercer la dirección del Estado con responsabilidad”. Por lo demás, Iglesias insistió en defender que, en este aniversario de la Carta Magna, “es el momento de reivindicar los artículos sociales que pueden representar un cinturón para las mayorías sociales” amenazadas por la globalización o la desaceleración, pues así puede ser “el mejor antídoto contra la extrema derecha”.

Ciudadanos

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que pacte con los partidos "constitucionalistas", el PP y Cs, y no con formaciones nacionalistas que no están celebrando el XLI aniversario de la Carta Magna. Según ha destacado, la Carta Magna ha proporcionado "la mayor etapa de paz y prosperidad" de la historia de España y "hoy más que nunca" es necesario "reivindicar los valores constitucionales" de igualdad, solidaridad, libertad y unión. Unos valores, que, en su opinión, están actualmente en cuestión y que no son respetados por los partidos con los que el PSOE negocia la investidura de Pedro Sánchez. "La mejor muestra" es que los representantes de esas formaciones "hoy no están aquí celebrando la Constitución", ha apuntado en alusión a ERC o Junts per Cataluña.

PNV

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido que hay buscar "una solución al problema de encaje territorial en Euskadi y Cataluña", y ha invitado a los partidos de ámbito estatal a enfrentarse al problema, en vez de "ser tan acríticos con la Constitución". Esteban ha comparecido en una rueda de prensa en Bilbao con motivo del aniversario de la aprobación de la Constitución: no ha asistido a los actos del Congreso. Durante la misma se le ha preguntado también por las negociaciones para la investidura, sobre las que se ha limitado a comentar que no descartaría que pudiera haberla antes de Navidad.