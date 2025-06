¿Qué opciones tiene Puigdemont para volver a España tras el aval del Constitucional a la ley de amnistía?

Carles Puigdemont mantiene la esperanza de volver a España tras el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía. Sin embargo, su regreso no es inmediato. El escollo clave sigue siendo el delito de malversación, por el que el Tribunal Supremo ha rechazado aplicarle la amnistía. Esto le impide, por ahora, regresar a Cataluña sin riesgo de ser detenido.

El expresidente de la Generalitat, huido en Bélgica desde 2017, busca una salida jurídica. Su abogado, Gonzalo Boye, ya ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el propio Constitucional. El objetivo es que se aplique plenamente la ley de amnistía y se levanten las medidas cautelares que pesan sobre él.

Pese a todo, el fallo no resuelve aún la situación judicial de Puigdemont ni de otros líderes como Oriol Junqueras. El Constitucional no se ha pronunciado sobre la malversación, un delito que el Supremo considera excluido de la amnistía en el caso del expresidente catalán.

Por ello, la posibilidad de su regreso a España sigue dependiendo de una resolución judicial posterior. El recurso de amparo que presentará Boye podría ser clave. Según ha explicado el letrado en Catalunya Ràdio, espera tener el texto de la sentencia en los próximos días para presentar el recurso antes de que finalice julio. No agotará los plazos, ha dicho, porque considera que hay urgencia en que se resuelva cuanto antes.

"El problema no está en la ley, sino en los jueces que no quieren aplicarla”, ha señalado Boye, en referencia al rechazo del Supremo. El expresidente catalán tiene una nueva baza legal, pero no hay garantía de éxito ni fecha concreta para su posible retorno.

Mientras tanto, Puigdemont seguirá en Bélgica hasta que se levanten las órdenes de detención dictadas en su contra.

Bolaños a favor de la amnistía a Puigdemont

La decisión del Constitucional, conocida esta semana, supone un respaldo importante para el Gobierno y para la norma que fue duramente debatida.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha valorado positivamente el fallo. Según ha dicho, la ley fue aprobada de forma legítima y su aplicación debería alcanzar a todos los implicados en el "procés", incluido Puigdemont. "Esa fue la voluntad del legislador", ha afirmado desde el Congreso.

