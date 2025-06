El regreso de Puigdemont sigue en el aire a pesar del aval del Constitucional a la amnistía

La primera ponencia de sentencia del Tribunal Constitucionalavala la ley de amnistía, aunque no se pronuncia sobre el delito de malversación que afecta a Carles Puigdemont. Su regreso sigue en el aire.

El recurso resuelve solo si la norma es o no constitucional, pero no entra en el ámbito de su aplicación, es decir, no aborda los casos de Puigdemont, Junqueras y el resto de líderes independentistas a quienes no se les ha aplicado la amnistía por el delito de malversación.

El borrador de la sentencia para responder al recurso del PP contra la amnistía, elaborado por la vicepresidenta progresista del Constitucional, Inmaculada Montalbán, deja en manos del Tribunal Supremo, encargado de aplicar la norma, el futuro del expresidente Puigdemont y su exvicepresidente, Oriol Junqueras.

Así consta en la ponencia de 191 páginas, a la que ha accedido 'Europa Press' y en la que concluye que la norma no supone "una suplantación o injerencia directa del legislador" en los jueces al ordenar que se levanten las órdenes de detención o que se dé por finalizada la ejecución de las penas porque deja la aplicación de la ley en manos de los tribunales.

Así, para Pigdemont y Junqueras, la aplicación de la ley de amnistía depende de los magistrados del Supremo: el instructor del 'procés', Pablo Llarena y el tribunal del 'procés', presidido por Manuel Marchena. El juez Llarena ya rechazó los recursos de los líderes independistas y aseguró que no aplicaría la amnistía a la malversación.

En el Supremo descartaron aplicar la ley de amnistía a los líderes independentistas a raíz de la interpretación que hicieron del delito de malversación y al entender que obtuvieron un beneficio personal porque los líderes del 'procés' no pagaron de sus bolsillos el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, sino que lo costearon con dinero público persiguiendo un interés partidista.

El texto no entra a valorar los aspectos más políticos denunciados por el PP, como que la norma posibilitó, con los siete votos de Junts, la investidura de Pedro Sánchez en 2023.

¿Volverá Puigdemont?

Si la propuesta de la vicepresidenta Montalbán sale adelante, seguiría sin despejarse la vuelta de Puigdemont a España, fugado desde 2017. Ni Carles Puigdemont ni Oriol Junqueras fueron beneficiados de la amnistía porque el tribunal aseguró que la malversación que se les atribuye no es amnistiable.

La vicepresidenta del TC expondrá formalmente el texto aunque no será hasta el 24 de junio cuando se debata y se vote. La sentencia que salga de esta ponencia marcará previsiblemente el camino de la veintena de recursos que, hasta ahora, han llegado a la corte de garantías contra la norma.

