¿Qué implica la sentencia definitiva de los ERE y que ocurrirá ahora? El abogado de Griñán insinúa que pedirá un indulto al Gobierno

A falta de su publicación definitiva en septiembre, y conocer el voto particular de dos magistradas que difieren en una parte de las condenas, ya se conoce la sentencia del caso ERE, la cual condena al expresidente Manuel Chaves a nueve años de inhabilitación y al expresidente José Antonio Griñán a seis años de prisión y 15 años de inhabilitación. De las 19 personas restantes que había imputadas, 16 también han sido condenadas, salvo uno que no cumplirá su condena (Francisco Javier Guerrero), dado que falleció en 2020. Otras tres personas han sido absueltas.

Ahora, entramos en un escenario plagado de incógnitas. Por ejemplo, ¿cuándo se sabrá la sentencia completa? La fecha es el mes de septiembre, cuando ya se publicará la sentencia definitiva y entrará en vigor a efectos oficiales. Es decir, hasta que la justicia no publique toda la sentencia al completo, tanto los condenados por inhabilitación como los condenados a prisión no tendrán que cumplir sus penas, por lo que la ratificación no es oficial todavía.

De hecho, el mes que todavía falta para que la sentencia sea oficial es el tiempo con el que cuentan las defensas de los condenados para buscar una estrategia que les evite tener que cumplir su inhabilitación o pena de cárcel de manera firme. Hay quienes ya insinúan que podrían llegar a pedir un indulto al Gobierno, tal y como es el caso del abogado de José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía entre los años 2009 y 2013 y antecesor de Susana Díaz como inquilino del Palacio de San Telmo.

El abogado de Griñán habla sobre pedir un posible indulto

José María Calero, abogado de José Antonio Griñán, ya ha confirmado a primera hora de la mañana que recurrirá la sentencia que condena a su defendido. Lo hará ante el Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra para evitarle la cárcel y la inhabilitación por vía judicial. Sino, él mismo asegura que no es descartable barajar la posibilidad de solicitar al Gobierno de España un indulto: "El indulto también permite una posibilidad de suspensión en tanto se tramita el indulto. Es pronto para que pueda explicarles cuál va a ser la estrategia, pero por ahí van un poco los siguientes pasos", ha dicho en declaraciones exclusivas a Atresmedia.

La posibilidad de que Griñán pida un indulto pondría en un serio aprieto al Gobierno, que este martes ha evitado pronunciarse sobre esta cuestión por medio de su portavoz, Isabel Rodríguez. Sería una situación muy complicada, dado que la última palabra en este caso la tendría el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tendría que decidir si indulta o no al expresidente de la Junta de Andalucía, de su propio partido, y qué consecuencias acarrearía ello para el mandatario.

Hace tan solo unas semanas, en plena campaña electoral de Andalucía, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero elogiaba a Chaves y a Griñán, cuando ya habían sido condenados por el tribunal (en noviembre de 2019). Pedro Sánchez, que no se ha pronunciado todavía este martes, pidió respetar la presunción de inocencia para ellos en 2014 y también twitteó un mensaje el 6 de junio de 2016, cuando por entonces era candidato a la presidencia, en el que decía: "Chaves y Griñán son personas honestas. Yo confío en su inocencia".