Puigdemont podrá hacer campaña desde Bruselas porque el juez no ha fijado restricciones "políticas ni mediáticas"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont podrá participar en la campaña electoral de las elecciones del próximo 21 de diciembre desde Bruselas, después de que el juez que ha dictado libertad con condiciones para él y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bélgica no incluyera ninguna restricción "política ni mediática". "No hay condiciones fijadas por el juez ni en lo político ni en lo mediático, al no ser elementos que condicionen el posible riesgo de fuga", han explicado fuentes judiciales

Ello permitirá a Puigdemont mantener contacto con la prensa y participar en actos políticos de cara a las elecciones autonómicas fijadas tras la activación del artículo 155 de la Constitución para frenar la declaración unilateral de independencia en Cataluña. En una reciente entrevista a la cadena belga RTBF, Puigdemont se mostró "dispuesto a ser candidato" incluso desde el extranjero y abogó por una lista unitaria de todos los partidos independentistas.

El juez de instrucción que tomó declaración el domingo durante una hora a cada una de las cinco personas requeridas por España concluyó cerca de la medianoche que no existía un riesgo de fuga que justificara su ingreso en prisión.

Puigdemont, Toni Comín (Salud), Lluís Puig (Cultura), Clara Ponsatí (Enseñanza) y Meritxell Serret (Agricultura) quedaron así en libertad sujeta a condiciones como la prohibición de salir de Bélgica, la obligación de contar con domicilio fijo en Bruselas y comunicar su dirección, y comparecer ante las autoridades policiales o judiciales cuando sean citados. El juez de instrucción incluyó medidas cautelares para evitar la fuga de estas cinco personas, pero son "confidenciales" para evitar que si se hicieran públicas pudieran perjudicar el control de estas personas.