Puigdemont, en una entrevista en la televisión pública belga: "Estoy preparado para ser candidato, es posible hacer campaña desde cualquier sitio"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este viernes desde Bruselas que está dispuesto a ser "candidato" a las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre, e incluso a hacer campaña desde Bélgica. "Estoy dispuesto a ser candidato si se dan (las garantías)", ha asegurado en una entrevista grabada con la cadena belga RTBF.

"Habrá elecciones el 21 de diciembre y queremos que esas elecciones se puedan desarrollar en las condiciones más normales posibles. Y no es con un Gobierno en prisión que esas elecciones van a ser neutras, independientes, normales", ha criticado Puigdemont. Al ser preguntado por si está dispuesto a concurrir a las elecciones regionales incluso desde el extranjero, Puigdemont ha respondido con un "claro", para después plantear que no es problema llevar a cabo la campaña electoral desde Bélgica porque estamos en "un mundo globalizado".

Puigdemont ha defendido que el Gobierno que él representa es el "legítimo" en Cataluña y que debe "haber una continuidad" que le permita "expresar al mundo lo que pasa realmente en España". "Debe haber un Gobierno que sea legítimo y que esté fuera del riesgo de la Justicia española, que no garantiza nada", ha remachado. Sobre su exilio voluntario en Bélgica, a donde viajó antes de que la Audiencia Nacional lo citara para declarar por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, Puigdemont ha asegurado que no rehúye de la Justicia.

Puigdemont, quien durante la entrevista se ha referido a que otros presidentes de Cataluña fueron "fusilados" o "encarcelados" en el pasado, ha matizado después que él no se considera una víctima, sino que lo son la "mayoría" de catalanes, cuya voluntad en las urnas "no sirve para nada".

Responderá ante la justicia belga

El objetivo de su desplazamiento a Bruselas es europeizar la crisis catalana y comparecer "ante la verdadera" justicia, en referencia a la belga en caso de que se curse una orden de detención europea, y "no ante la Justicia española". De este modo ha asegurado que su intención no es "fugarse", pero que era "imposible preparar bien" su defensa de otro modo, al tiempo que ha descartado de nuevo que en su voluntad esté solicitar asilo político en Bélgica.

"Frente a una situación de ausencia de garantías jurídicas en un asunto que es político"

"No he venido a pedir asilo político en Bélgica, estoy aquí para defender un Gobierno legítimo, frente a una acción ilegal del Estado español, frente a una situación de ausencia de garantías jurídicas en un asunto que es político, y para tener la libertad de expresarme con seguridad", ha resumido.

Ningún contacto con la UE ni con el gobierno belga

En su conversación grabada con dos periodistas de la RTBF, Puigdemont ha asegurado contar con "muchos apoyos" tanto en Bélgica como en el resto del mundo, pero ha evitado poner nombre a esos apoyos para no comprometer la política belga.

"No quiero 'belganizar' la política catalana", ha asegurado, al ser preguntado por las tensiones dentro del propio Gobierno de coalición belga a causa del desafío independentista en Cataluña, por las diferencias en las posiciones del partido liberal francófono del primer ministro, Charles Michel, y los nacionalistas flamencos de la N-VA que controlan las carteras de Interior, Justicia y Asilo.

"No quiero 'belganizar' la política catalana"

Así ha asegurado que ni ha tenido ni va a solicitar contacto alguno con responsables del Gobierno belga, porque ha venido a Bruselas "como capital europea", a pesar de que tampoco se ha visto con ningún representante de las instituciones de la Unión Europea.

En Bruselas, ni la Comisión Europea, ni el Consejo Europeo ni el Parlamento Europeo le han abierto las puertas desde que llegó el pasado lunes, algo que ha justificado en el poco tiempo que lleva en la ciudad y en que su prioridad es "estabilizar la situación". "La situación es enormemente delicada", ha apuntado. "No he pedido reunirme con nadie (de la Unión Europea) por ahora", ha insistido, para después responder con un "veremos" al ser cuestionado por si pretende hacerlo en un futuro próximo.

Solución dialogada

En su exposición, Puigdemont también ha reiterado su disposición a buscar una solución dialogada con el Gobierno de Mariano Rajoy, al que ha acusado de no haber querido "hacer política nunca", sino "utilizar" a fiscales, tribunales y Policía para enfrentarse al desafío independentista. "Debería reconocer que hay un problema político y que para resolver el problema político hay que hacer política, no encarcelar a quienes piensan diferente", ha solicitado.

Preguntado por si cree que aún es posible el diálogo con Rajoy, Puigdemont ha afirmado que "siempre" ha estado dispuesto a ello y que le ofreció antes de declarar la independencia de manera unilateral plantear unas elecciones "si se daban las condiciones para celebrarlas con normalidad". Así ha recalcado que "no es normal" que sean encarcelados miembros de la sociedad civil o del exGovern por organizar un referéndum como el del 1 de octubre o responder al "compromiso" asumido con los electores.

"¿De qué sirve la voluntad del electorado catalán si ha sido anulado de manera ilegal por el Gobierno de Mariano Rajoy?"

"No es normal, es algo extremadamente bárbaro. No se puede hablar de democracia si se juega con las reglas del juego. Hacemos política, yo fui elegido, ¿de qué sirve la voluntad del electorado catalán si ha sido anulado de manera ilegal por el Gobierno de Mariano Rajoy?", ha criticado. Preguntado por si estaría dispuesto a verse con Rajoy, incluso en Bruselas, Puigdemont ha respondido que "sí" y que no tiene "miedo" a hablar con el presidente del Gobierno "donde él desee".

Puigdemont ha concedido la entrevista el mismo día en que la independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado una concentración de protesta ante la Comisión Europea (CE) en Bruselas por el encarcelamiento de exmiembros del Gobierno catalán, en la que no se espera la asistencia del expresidente de la Generalitat, según fuentes de su entorno.

La concentración se hace en apoyo del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de los exconsellers encarcelados este jueves por la Audiencia Nacional, que los acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Cataluña.