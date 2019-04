PSOE y Ciudadanos se suman a la posición del Gobierno frente a ETA

El secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, dijo que los demócratas no deben "olvidar" sino contar "la verdad sobre ETA", tras el anuncio de disolución de la banda terrorista. "La tarea de los demócratas es no olvidar, contar la verdad y no permitir que el movimiento social que creció a la sombra de ETA se imponga. No hubo un conflicto en España, sino una democracia que se vio atacada por una banda armada", explicó Sánchez en Londres.

El dirigente socialista, tras reunirse con el ex primer ministro británico Gordon Brown, aseguró que "no hay nada que celebrar" sobre la declaración del grupo armado y reivindicó que lo que hay que hacer es "homenajear a las víctimas de ETA". "No hay nada que celebrar, pero sí hay que homenajear a las personas que vivieron la violencia de ETA, a las víctimas, familiares, heridos y, por supuesto, hacer un recordatorio a las fuerzas y cuerpos del Estado que defendieron la democracia", apuntó Sánchez.

El líder del PSOE sostuvo que el mensaje central de la disolución anunciada por la banda terrorista es que "la democracia española derrotó a ETA" y que "desapareció de nuestras vidas en 2011, cuando dejó de matar". "Esto es el reconocimiento de una realidad que sufre ETA desde hace una década y ese reconocimiento es que España derrotó a ETA sin que consiguiera ninguno de sus objetivos políticos", añadió.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha defendido este viernes la política de dispersión de presos etarras mientras que haya "asesinos sueltos" y más de 300 casos sin esclarecer. "ETA no puede sacar ventaja del paripé mediático de estos días", ha dicho.

En rueda de prensa en el Congreso, Villegas ha celebrado que la banda terrorista haya sido "derrotada" gracias a que los demócratas se han mantenido "unidos" en estos años de "terror" y que no han cedido a las pretensiones de los etarras, "que tenían un plan para imponer el separatismo en el País Vasco".

El dirigente 'naranja' ha asegurado que la "unión" pero también la "firmeza" de la sociedad española frente al "totalitarismo" han sido las que han permitido derrotar a esta "banda de delincuentes" y ha puesto en valor el "heroísmo" de las víctimas del terrorista de ETA que, a su juicio, son hoy las verdaderas "protagonistas".