El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, considera que "no hay ningún obstáculo real" para que el PP y Ciudadanos se abstengan en su investidura después de que el líder de la formación naranja, Albert Rivera, haya planteado desbloquearla si el Ejecutivo cumple una serie de requisitos.

En declaraciones en Almansa, donde ha visitado las zonas afectadas por las inundaciones, Sánchez ha vuelto a reclamar al PP y Cs una "abstención técnica" ante la realidad constatada de que no existe una mayoría alternativa distinta a la que puede liderar el PSOE.

El PSOE recuerda que ya cumple las condiciones

La jugada política que ha despertado la última propuesta del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para que comience la legislatura está siendo analizada por el equipo de Pedro Sánchez y del PSOE, desde donde recuerdan que el presidente en funciones "siempre" ha pedido y pide la "abstención técnica" de Partido Popular y Ciudadanos.

En la dirección socialista hay quién reconoce la habilidad estratégica que ha tenido Rivera con esta última oferta, por la que el líder de Ciudadanos presiona a PP y a PSOE a la vez. Rivera ofrece la abstención conjunta de PP y Ciudadanos -si llegan a un acuerdo- si Sánchez permite que se rompa el Gobierno en Navarra de los socialistas con Geroa Bai que preside María Chivite por un gobierno de la coalición de UPN-Cs-PP, la planificación de la aplicación nuevamente del artículo 155 y la puesta en marcha de reformas económicas.

Atendiendo a la oferta, en el Ejecutivo creen que si estos son los puntos que le impiden permitir la investidura de Sánchez, "se demuestra que no hay razones objetivas" para vetarlo y aclaran que "en Navarra hay un gobierno que defiende la Constitución, en Cataluña también el gobierno de España vela por el cumplimiento de la Constitución y queremos bajar los impuestos a la clase media".

Por todo ello, "no hay ninguna de las tres razones que impida la abstención. No hay pacto con Bildu ni lo habrá. El 155 se aplicaría si la situación constitucional lo requiere, como ya se hizo. No subirá la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras”, apostillan.

Así las cosas, insisten en volver a "invitar por tanto a que desbloqueen la formación de gobierno" tanto a Ciudadanos como a Partido Popular para poder acometer las grandes transformaciones que, según los socialistas, necesita España. En el seno del Ejecutivo sostienen, por un lado, que "hay partido" y todavía hay tiempo y posibilidad de nuevas jugadas al tiempo que, por otro lado, reconocen que con Unidas Podemos "todo sigue igual" y no hay visos de acuerdo.

Reunión Casado-Rivera

Pablo Casado escuchará la propuesta de Rivera en una reunión privada. Inicialmente en el Partido Popular ven con buenos ojos las condiciones, que son las mismas que se plantean en su propuesta de España Suma. Sin embargo el movimiento les parece provocado por los problemas de Cs ante unas nuevas elecciones. Y, en todo caso, piensan que es Pedro Sánchez el que tiene que responder.