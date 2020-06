PSOE, Podemos y Ciudadanos proponen aumentar el permiso de lactancia hasta el primer año del bebé y que incluya a los padres

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos proponen aumentar los permisos de lactancia, que actualmente extienden hasta los nueve meses del niño, hasta los 12 meses. Además, estas formaciones también coinciden en que este derecho sea disfrutado por ambos progenitores, por lo que quieren que sea considerado un derecho individual.

Así lo recogen en sus enmiendas a la proposición de ley del PSOE en materia de igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, que se está tramitando en el Congreso, y que ya ha dado por finalizado el periodo de presentación de estas propuestas.

Se queda sólo así el PP, que en lo que respecta a este punto mantiene el periodo de nueve meses que está vigente en la actualidad. Además, no requiere cambios en el texto, tal y como proponen los otros partidos, para "reforzar" el derecho de ambos progenitores a este permiso.

Además, ya se puede solicitar la devolución del IRPF de las bajas de maternidad y paternidad:

Entre 16 y 30 semanas de paternidad

Socialistas y 'naranjas' también coinciden en modificar los permisos de paternidad, aunque no en la fórmula. El PSOE propone un aumento progresivo de los mismos, pasando de las 10 semanas en 2019 a las 16 en 2021.El partido que sustenta el Gobierno recoge en sus enmiendas que el próximo año los progenitores cuenten con cuatro semanas que se disfrutarán de forma continuada tras el nacimiento del bebé. Las otras ocho restantes también se habrán de disfrutar de forma ininterrumpida, pero se pueden disfrutar en un periodo posterior, pudiendo los progenitores incorporarse al trabajo entre estos dos permisos. Este sistema se aplica de igual forma a las 16 semanas que se plantean para 2021, cuatro después del parto y otras 12 a elección del progenitor.

Por su parte, Ciudadanos ha planteado como enmienda la proposición de ley de conciliación que registró en el Congreso el pasado julio y en el que propone permisos de hasta 30 semanas. Ciudadanos propone permisos de paternidad de 30 semanas divididos en: diez semanas para la madre, diez intransferibles para el padre y otras diez para repartir entre ambos progenitores. Del mismo modo, quiere que las familias monoparentales o con niños con discapacidad opten de forma directa a las 30 semanas.

Unidos Podemos no ha enmendado la ley socialista en este sentido, aunque los 'morados' tienen tomada en consideración en la Cámara Baja una norma sobre este tema. En dicho texto se exige 16 semanas de permiso para los progenitores y que este periodo no sea transferible. Los 'morados' plantean, además, que quede en manos de los progenitores si ambos periodos los cogen de forma simultánea o no.