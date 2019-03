PP y PSOE ofrecerán diálogo sin referéndum a un Mas que avisa que no se parará la consulta

El debate de la proposición del Parlamento catalán que reclama para la Generalitat la competencia para convocar la consulta soberanista será el tema estrella este martes en el Congreso, pese a que el resultado no es ninguna sorpresa porque la posición de PP y PSOE garantizan un 'no' rotundo a esa petición.

Aún no se sabe si el presidente del Gobierno intervendrá en ese pleno monográfico, aunque hoy la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que Mariano Rajoy defenderá en el Congreso que la soberanía nacional reside en todos los españoles, tanto si es él quien interviene en el debate "como si lo hace otra persona".

A dos días del pleno monográfico, tanto el Gobierno de la Generalitat como los partidos catalanes han asumido el rechazo del Congreso a la petición de la transferencia de esa competencia a través del artículo 150.2 de la Constitución, con el objetivo de celebrar una consulta el 9 de noviembre. El propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asumido el "previsible" rechazo, pero ha advertido: "Se puede decir 'no' a una ley, pero no se puede parar la voluntad del pueblo de Cataluña".

En un acto para conmemorar el centenario de la Mancomunitat de Catalunya, Mas ha garantizado que el pueblo catalán siempre se expresará de manera "civilizada, constructiva y dialogante", pero ha dado por supuesto que se movilizará "no solo en la calle, sino en todas partes", en defensa de sus aspiraciones. "Porque lo que está pasando en Cataluña, aunque algunos no se lo crean, no es la fijación de unos pocos sino la voluntad de muchos. No es la voluntad de unos pocos líderes descerebrados", ha subrayado Mas, que no asistirá al debate porque prefiere que el protagonismo recaiga en el Parlamento catalán.

a delegación del Parlamento autonómico defenderá que hay vías legales para acordar la consulta soberanista y se apoyará en la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a decidir para resaltar que el previsible 'no' de la Cámara es político y no jurídico. En este contexto, diálogo y mano tendida para el acuerdo serán, según fuentes parlamentarias, las líneas maestras que seguirán en sus comparecencias los diputados Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV-EUiA).