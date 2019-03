Mas: "Se puede decir 'no' a una ley, pero no se parará la voluntad del pueblo de Cataluña"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asumido que "previsiblemente" el Congreso dirá 'no' a la petición del Parlament de disponer de la competencia para convocar referendos, pero ha advertido a renglón seguido: "Se puede decir 'no' a una ley, pero no se puede parar la voluntad del pueblo de Cataluña".

A dos días del debate en el Congreso sobre la petición del Parlament de disponer de la competencia para convocar referendos, Mas ha lanzado este mensaje en un acto solemne en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat para conmemorar el centenario de la Mancomunitat de Catalunya.