A ocho días de que se inicie el debate de investidura, el PSOE se ha mostrado este domingo dispuesto a modificar su oferta programática si ello ayuda a alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos, cuyos militantes siguen en proceso de votación para decidir su postura. Así lo ha asegurado hoy la vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Carmen Calvo, para quien "a lo largo de los días (el documento) se puede perfeccionar y modificar" con el objeto de alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos que facilite la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

En declaraciones a los periodistas, Calvo ha explicado que el próximo jueves se reunirá la Ejecutiva federal del PSOE para ver si entonces han podido sentarse "a hablar" con Unidas Podemos. Y ha indicado que "cuando uno va en serio va con los contenidos, que es lo que realmente importa", así como con "equipos negociadores" para definir leyes prioritarias y objetivos para los primeros años de legislatura. Sobre la decisión de Unidas Podemos de consultar a sus bases un posible acuerdo con Sánchez, Calvo ha hablado de respeto, aunque ha añadido: "En las coyunturas importantes (los socialistas) sabemos lo que tienen que hacer nuestras siglas y nuestros líderes".

Tras recordar que el PSOE dobla en escaños al siguiente partido más votado y que con Unidas Podemos no suma suficiente apoyo para formar Gobierno, ha defendido que la posición de los socialistas es "razonable y de sentido común". Sánchez está haciendo "todo el esfuerzo posible para que la semana del 22 sea investido, con la confianza de la Cámara", para que "España tenga ya su Gobierno a pleno rendimiento", ha asegurado la vicepresidenta en funciones. Por su parte, la dirigente de Podemos Gloria Elizo, vicepresidenta primera del Congreso, ha señalado en su cuenta de Twitter que "si hubiera un plan B el PSOE sería responsable de su actitud".

"Es difícil ver gobiernos de coalición en varias autonomías y un rechazo frontal en el gobierno de España", agrega Elizo. Mientras, la senadora y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Cataluña, Lorena Roldán, ha pedido a Pedro Sánchez que deje de "jugar", de "hacer el paripé", y que sea responsable para formar gobierno ya, puesto que "tiene el pacto más que cerrado" con Unidas Podemos. "Lo que está haciendo el señor Sánchez es una irresponsabilidad, está mareando la perdiz, no poniendo el contador a cero y, sobre todo, bloqueando la situación en un intento de regatear sillones a (Pablo) Iglesias en la negociación", ha señalado Roldán en declaraciones a los medios en la sede de su partido.

La representante de Cs ha insistido en que Sánchez "tiene ya el pacto más que cerrado, incluso lo tenía en campaña electoral" y ha considerado que no se puede continuar "en esta situación de gobierno descontrolado, que no da la cara, ni un minuto más". Además, ha instado al presidente del Gobierno en funciones a que deje de pedir reuniones "porque no tiene ninguna intención de sumar con los partidos constitucionalistas" como ha demostrado en Navarra, Baleares y Comunidad Valenciana. Entretanto, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha apelado a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas implicadas en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.