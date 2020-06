El PSOE exige la dimisión inmediata de Luis de Guindos como ministro tras ser propuesto para el BCE

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, ha exigido la dimisión inmediata de Luis de Guindos como ministro de Economía para preservar el prestigio del Gobierno y la credibilidad, imagen e independencia política del Banco Central Europeo (BCE).

Robles ha afirmado en una rueda de prensa que De Guindos no puede continuar "ni un minuto más" como ministro una vez que ha sido propuesto por el Gobierno como candidato a la vicepresidencia del BCE, porque con su continuidad está poniendo a este organismo en una situación complicada y sometiéndole a una "gran presión". "No se puede aspirar a la vicepresidencia del BCE, que tiene a gala la independencia en relación a políticos y gobiernos, manteniendo un ministerio tan relevante como el de Economía", ha recalcado Robles, que espera De Guindos no esté ya mañana en la reunión del Consejo de Ministros.

La portavoz socialista, para quien lo único que le importa al Gobierno es mantenerse en los "sillones" sin hacer ningún tipo de política, ha exigido a De Guindos que no se "aferre" al cargo de ministro. Ha insistido en que Economía requiere un ministro "a tiempo total" y no pensando en las instituciones europeas y le ha preguntado: "¿Dónde va a tener la cabeza y la sede en el Ministerio de Economía o trabajando sus apoyos para llegar a Frankfurt?".

También ha criticado la "amenaza" de De Guindos de continuar al frente del Ministerio si finalmente no resulta designado vicepresidente del BCE. "Es una enorme irresponsabilidad" que, a su juicio, demuestra que el Ejecutivo prima los intereses partidistas por encima de los de gobierno. La portavoz socialista ha insistido en defender como "responsable y seria" la decisión de su partido de no apoyar al candidato propuesto por el Gobierno "por su cuenta".

"Por sentido del Estado, de la responsabilidad y unas instituciones europeas donde España esté debidamente representadas y donde la independencia sea el valor, no vamos a apoyar en Europa la candidatura de De Guindos", ha argumentado. A ello ha sumado el "desprecio" del Gobierno a las políticas de igualdad al haber obviado "a muchas personas más cualificadas, particularmente mujeres". Robles ha cuestionado, sin embargo, el respaldo "tan entusiasta" dado por Ciudadanos a la candidatura cuando "permanentemente está exigiendo en España la independencia de los organismos reguladores".