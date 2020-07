PSOE e IU creen que Dívar debería haber dimitido ya; el PP evita pronunciarse

Partidos como el PSOE e IU y la mayoría de las asociaciones judiciales han considerado que la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, es la mejor solución, pero han insistido en que debía haber renunciado este mismo sábado para no deteriorar más la imagen de la Justicia.

Dívar, también presidente del Tribunal Supremo, dimitirá el próximo jueves ante la "pérdida de confianza" mayoritaria por parte de los vocales del CGPJ, que en el pleno de hoy de este órgano han aceptado esperar hasta ese día, una vez pasados los actos de conmemoración del bicentenario del Tribunal Supremo, para que se haga efectiva la renuncia.

El Gobierno ha valorado la "responsabilidad" de los miembros del CGPJ, que han optado por no votar la dimisión de Dívar a cambio de su compromiso a renunciar la semana que viene, pasados los actos del bicentenario del Tribunal Supremo que presidirá el rey. Fuentes del Ejecutivo han señalado que "el Gobierno valora la responsabilidad de los miembros del CGPJ al optar por la estabilidad de la institución en este momento".

Nada más conocer la decisión, el PSOE ha lamentado que Dívar no haya dimitido este sábado, tal y como ha señalado el secretario socialista de Relaciones Institucionales y Política Autonómica, Antonio Hernando. "Cada día que permanece al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo es un día más de descrédito para la institución y para el conjunto de la Justicia", ha dicho Hernando preocupado "por el deterioro institucional que se está produciendo en ambas instituciones".

Mientras, el diputado de IU y portavoz de su grupo en la Comisión de Justicia del Congreso, Gaspar Llamazares, ha reprochado a Dívar que haya querido alargar una "agonía" que "no merece la carrera judicial". "Carlos Dívar llevaba ya tiempo cesado judicial y democráticamente, aunque en este mismo tiempo se haya querido seguir aferrando a un cargo del que por su actuación dejó de estar a la altura, moral y profesionalmente", ha subrayado Llamazares.

El PP, por su parte, no ha querido pronunciarse por el momento en espera de que se produzca la dimisión. Algunos políticos, como el senador del PNV Iñaki Anasagasti, han aprovechado su cuenta de Twitter para dar su opinión. "Hoy mismo debería haberlo hecho, pero quizás tenía 'plan de finde'. Otra cosa: ¿Quién nombró a éste "figura?", ha escrito el parlamentario. En un "tuit" posterior señala: "Dívar se va esta semana entrante. O se iba o le echaban. Bien. Ahora que no pase lo de siempre. Es necesario procesarle. La renuncia sola no vale".

También en Twitter, el representante de Izquierda Socialista José Antonio Pérez Tapias ha recordado que el lunes el rey "tendrá que tragarse" junto "al personaje en cuestión" (Dívar) los actos del Bicentenario del Tribunal Supremo.