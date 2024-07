El PSOE busca rebajar la tensión por el caso Begoña Gómez mientras comienzan a llegar críticas de sus socios

El nombre de Begoña Gómez sigue copando la actualidad política. La mujer del presidente del Gobierno está en el punto de mira de toda la oposición. Mientras, el PSOE sigue confiando en que el juez archive su causa, ahora los socios del Gobierno comienzan a lanzar críticas al jefe del Ejecutivo por este asunto. Los socialistas buscan rebajar la tensión por el caso Begoña mientras que en las últimas horas hemos conocido que la Universidad Complutense pide investigar una posible "apropiación indebida" por parte de Begoña Gómez.

Juan Carlos Barrabés declaró al juez que investiga a Gómez que se reunió con ella "cuatro o cinco" veces y que dos de esas citas tuvieron lugar en La Moncloa. Además señaló que estuvo presente su marido Pedro Sánchez. El PSOE considera que no hay noticia sobre esto y destaca que el jefe del Ejecutivo se reunió con el empresario e inspirador de la cátedra de su esposa porque es un empresario y el Presidente se reúne habitualmente con empresarios. Esther Peña, portavoz del PSOE, dijo que "no hay nada de nada".

Desde el PP consideran que el Plan de Regeneración que expuso Sánchez el miércoles en el Congreso de los Diputados es una vía de escape y una distracción sobre los asuntos de su mujer. "La única razón por la que está teniendo lugar este debate es porque la mujer del presidente está siendo investigada en un juzgado por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias", denunció el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Ante los reiterados ataques de la derecha, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha aseverado este jueves en declaraciones a Telecinco que el PP hace un uso partidista de la causa judicial contra Begoña Gómez. Acusa al principal partido de la oposición de "prejuzgar" y "hacer juicios paralelos". Sobre la causa por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, Torres dice que sería "muy importante que ciñamos la vida pública a quienes somos los responsables en el día a día, y sin embargo en muchas ocasiones se utiliza ataques a la familia de una manera partidaria y partidista".

El ministro Torres ha manifestado que "estamos ante una investigación que tiene que seguir su cauce, de una denuncia de un sindicato ultraderechista y con dos informes de la Guardia Civil que dicen que no hay ningún tipo de delito que han podido ellos percibir". El PSOE sigue gestionando esta causa para que no le golpee con fuerza, mientras que sus socios comienzan a criticar al presidente del Gobierno. El PNV rompió el tabú sobre Begoña Gómez y ha advertido que "hay cosas que no se deben hacer".

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, preguntó al presidente del Gobierno el miércoles: "¿Para qué ha venido hoy aquí? No ha anunciado nada". Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, comentó que las supuestas reuniones de Begoña Gómez en la Moncloa con empresarios "no tienen un pase". No mencionó de manera explícita la polémica generada por las actividades profesionales de Gómez y Esteban habló de un "aspecto ético que Pedro Sánchez debe "abordar" con independencia de la investigación judicial abierta contra ella.

