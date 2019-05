El PSC pide que la votación sobre Iceta sea por papeleta para evitar bloqueos en su designación como senador

El PSC ha registrado este miércoles una petición para que la votación de este jueves sobre si su líder, Miquel Iceta, debe ser o no senador por designación autonómica se haga mediante papeleta y no mediante el mecanismo tradicional que es el voto electrónico y secreto de cada diputado.

En el escrito registrado, los socialistas catalanes alegan que el sistema de papeletas en este caso "no permite el voto negativo", lo que garantizaría la elección de Iceta como senador pese a que varios grupos de la Cámara hayan anunciado su intención de votar en contra.

El PSC justifica pedir una votación en la que no puedan haber votos negativos en el sentido de que considera que le corresponde nombrar senador a quién quiera, y que el resto de grupos del Parlament no puedan abonar "fórmulas de bloqueo". Así, los socialistas catalanes concluyen que la votación por papeleta evitaría que se pudiera ejercer este bloqueo que no se fundamenta en "causas objetivas".

Fuentes socialistas han explicado que esta propuesta se debatirá en la reunión de la Mesa del Parlament, donde los independentistas tienen mayoría para decidir si prosperan o no las iniciativas.

También te puede interesar...

Miquel Iceta advierte de que el veto de ERC tendrá consecuencias: "Lo que siembras, luego recoges"

ERC se inclina de momento por el 'no' a que Iceta sea senador pero lo decidirá este miércoles