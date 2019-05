Miquel Iceta advierte de que el veto de ERC tendrá consecuencias: "Lo que siembras, luego recoges"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado que vetar su designación como senador autonómico sería una "aberración democrática" que, más allá de impedir que se convierta en presidente del Senado, tendría otras consecuencias, ya que "lo que siembras, luego recoges".

"¿Queremos llegar hasta el extremo de vetar? Eso dificultará muchas cosas de ahora en adelante porque la vida es así, es un toma y daca. Lo que siembras, luego recoges. Se lo tienen que pensar muy bien", ha expuesto en declaraciones a La Sexta, donde ha recriminado a ERC que haga bandera del diálogo pero después abra la puerta a bloqueos de este tipo.

El aviso de Iceta llega cuando falta menos de un día para que el parlamento catalán vote si lo designa como senador autonómico en sustitución del expresidente de la Generalitat José Montilla, un nombramiento que los partidos independentistas podrían bloquear.

El candidato socialista ha sostenido que "entendería muy bien" que, dado el contexto político, estas formaciones decidieran "votar en blanco o abstenerse", pero ha subrayado que impedir la designación de un senador autonómico sería algo inédito en el Parlament, donde "siempre se ha aceptado que los grupos pueden nombrar a sus representantes y sustituirlos con toda libertad".

Con todo, Iceta ha insistido en que no "mercadeará" con el "derecho" de los socialistas a sustituir a sus senadores: "He hablado con todo el mundo pero no he negociado con nadie (...) No podemos intercambiar un apoyo por un gesto", ha resuelto. Si finalmente su nombramiento no sale adelante, el líder del PSC ya avanzó ayer martes que estudiarán la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional, al entender que se estaría cuestionando el derecho del grupo parlamentario socialista para escoger al sustituto de Montilla en la Cámara Alta.

